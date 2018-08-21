Почему трудовая миграция является катастрофической угрозой для Украины: мнение эксперта

Украина продолжает стремительно терять специалистов: на заработки за границу массово выезжают перспективные ученые, технологи, инженеры и обычные рабочие. Последствия трудовой миграции могут быть катастрофическими для Украины, а отсутствие рабочей силы обесценивает гривну и тормозит экономическое развитие. От чего зависит экономика Украины, 24 канал расспросил у экономиста Олега Устенко.

– Экономика Украины очень сильно зависит от трудовой миграции. Чем больше людей уезжают на заработки в другие страны, тем быстрее снижается экономический рост страны, а это является катастрофической угрозой для нашего государства. Ведь Украину окружают страны, которые имеют лучшее экономическое развитие.

За границу на заработки выехали 5 миллионов украинцев. Больше всего украинских заробитчан работает в Польше. По данным польского регистрационного центра, 1,3 миллиона украинцев уже там работают.

– Странно слышать, когда люди одобряют то, что украинцы работают за пределами своей страны. Но это ненормально – радоваться тому, что кто-то уехал из твоей страны. Такими действиями мы "охлаждаем" страну.

– Наше государство должно попытаться затянуть назад то население, которое выехало за его пределы. Но это почти невозможно, ведь Украина одна из беднейших стран мира. Например, в Турции заработная плата в разы выше, чем у нас, а Китай, якобы бедная страна, имеет среднюю заработную плату около 700 долларов. Это означает, что Украина теряет не только перспективы экономического роста, но и лишается возможности вообще устоять в бурном море экономических страстей.

Украинская экономика имеет 130 миллиардов долларов, а, например, экономика Китая в этом году составила 13 триллионов долларов. Украина может совершить прорыв, но для этого следует что-то делать, как минимум привлекать инвестиции.

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