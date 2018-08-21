Чому трудова міграція є катастрофічною загрозою для України: думка експерта

Україна продовжує стрімко втрачати фахівців: на заробітки за кордон масово виїжджають перспективні науковці, технологи, інженери та звичайні робітники. Наслідки трудової міграції можуть бути катастрофічними для України, а відсутність робочої сили знецінює гривню та гальмує економічний розвиток. Від чого залежить економіка України, 24 канал розпитав у економіста Олега Устенко.

– Економіка України дуже сильно залежить від трудової міграції. Чим більше людей виїжджають на заробітки в інші країни, тим швидше знижується економічний ріст країни, а це є катастрофічною загрозою для нашої держави. Адже Україну оточують країни, які мають кращий економічний розвиток.

За кордон на заробітки виїхали 5 мільйонів українців. Найбільше українських заробітчан працює в Польщі. За даними польського реєстраційного центру, 1,3 мільйона українців вже там працюють.

– Дивно чути, коли люди схвалюють те, що українці працюють за межами своєї країни. Але це ненормально – радіти тому, що хтось виїхав з твоєї країни. Такими діями ми "охолоджуємо" країну.

– Наша держава має спробувати затягнути назад те населення, яке виїхало за її межі. Але це майже неможливо, адже Україна одна з найбідніших країн світу. Наприклад, в Туреччині заробітна плата в рази вища, ніж у нас, а Китай, начебто бідна країна, має середню заробітну плату близько 700 доларів. Це означає, що Україна втрачає не лише перспективи економічного росту, а й втрачає можливості взагалі встояти в бурхливому морі економічних пристрастей.

Українська економіка має 130 мільярдів доларів, а, для прикладу, економіка Китаю цього року склала 13 трильйонів доларів. Україна може зробити прорив, але для цього варто щось робити, як мінімум приваблювати інвестиції.

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