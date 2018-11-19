Почему Украина закупает двигатели для танков у России: ответ детектива НАБУ

По версии следствия, в 2015 году должностные лица Вооруженных сил Украины разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств. По этому делу начали уголовное производство.

Об этом рассказал детектив НАБУ Николай в прямом эфире 24 канала.

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Как сообщил детектив НАБУ, предметом закупки в этом деле были двигатели для танков, которые по условиям договора должны быть новыми. Однако вместо новых двигателей на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее использовались. Отметим, что танки Т-72 и двигатели к ним были российского производства.

По нашему мнению, закупить двигатели на территории Украины было невозможно. Из-за того, что танки Т-72 стояли на вооружении СССР, а после его распада они остались в Украине. Ни один украинский завод не производит танки Т-72 и двигатели для них,

– сказал детектив Николай.

Детектив НАБУ добавил, что по версии следствия, невозможно было закупить двигатели, потому что все заводы, которые могли бы выпустить необходимые запчасти, находились на территории РФ. А с начала 2014 года поставка такой продукции невозможна и незаконна.