Как провернули преступную схему продажи титана, которая опустошила Украину на 300 миллионов

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" или "ОГХК" – это одно из украинских предприятий титановой отрасли, которое принадлежит государству. О том, как прибыльное предприятие нанесло значительный ущерб государству – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказала детектив Национального антикоррупционного бюро Елена.

– По версии следствия, руководство госпредприятия разработало и внедрило схему по продажам по заниженным ценам титановой продукции, добытой на предприятии, что повлекло убытки для государства на сумму свыше 300 миллионов гривен. В 2014 году должностные лица государственного предприятия вступили в преступный сговор с целью совершения преступления.

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– Предприятие создано на базе двух комбинатов – Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский производственно-металлургический. Они находились в аренде "Крымского титана" до 2014 года. После правительство создало новое предприятие и передало им этих два комбината. Менеджмент компании не придумал ничего нового, поскольку схема продажи продукции завода через посредника, который был зарегистрирован на территории другой страны, действовала также во время пребывания этих комбинатов в аренде "Крымского Титана".

– Установлено, что одному посреднику производитель продал титана на 55,7 миллиона долларов, а тот, в свою очередь, конечным потребителям продал уже по 72,3 миллиона долларов. Другому посреднику предприятие продало продукции на 23,7 миллиона долларов, а тот перепродал конечным потребителям на 26,7 миллиона долларов. НАБУ выявило, что сумма убытков государства составляет 13,1 миллиона долларов. В начале 2018 года задержали трех человек за злоупотребление служебным положением.



Схема продажи

– Это был исполняющий обязанности руководителя "ОГХК", начальник отдела продаж и бывший заместитель директора. За двоих подозреваемых внесли залоги народные депутаты, а за третьего – физическое лицо. На все судебные заседания, по избранию мер к подозреваемым, приходил ряд народных избранников, которые подавали ходатайство о взятии на поруки.

– Руководители "ОГХК" не только готовились приватизировать предприятие в свою пользу, но и торговали с Россией. НАБУ исследовало, что это предприятие действительно поставляло сырье на оккупированные территории Украины, а также через австрийского посредника продавало титановую продукцию российским компаниям, которые изготовляют материалы для армии РФ.

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– В ходе расследования стало известно, что руководители готовили эту приватизацию в свою пользу, это было зафиксировано в ходе телефонных разговоров. Как только детективы объявили подозрение фигурантам дела "ОГХК", сразу начали появляться обвинения в том, что НАБУ якобы срывает приватизацию этого предприятия.