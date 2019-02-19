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      Почему украинцам приходят завышенные тарифы за газ: объяснение журналистки

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      Почему украинцам приходят завышенные тарифы за газ
      Почему украинцам приходят завышенные тарифы за газ / Фото из открытых источников

      В январе украинцы получили платежки за декабрь по нормам, завышенным почти в три раза. Следовательно, если раньше на человека приходилось 3,3 кубометра в месяц, то сразу стало 8,9, в деньгах – это 22 гривны против 89 гривен.

      Журналистка Татьяна Мартынюк в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала, что газовые компании пошли в суд с требованием отменить постановление кабмина 2016 года об уменьшенных нормах потребления. По их словам, там были формальные нарушения при его принятии.

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      "Суд удовлетворил иск и по сути вернул всю страну к нормам 90-х годов, когда газ использовали для подогрева воды в кастрюлях. Если отбросить шутки, совсем нешуточными оказались счета. Для больших семей они из малозаметной для бюджета суммы 100 гривен увеличились сразу до 300-400 гривен", – пояснила Мартынюк.

      Для чего это сделали? Чтобы облгазы, которые в основном частные и львиная доля которых подконтрольная олигарху-беглецу Дмитрию Фирташу, легко могли списывать лишние сотни или даже тысячи кубометров, за которые население уже заставили заплатить.

      Видео полного выпуска блога "ЦРУ. За кадром" Татьяна Мартынюк за 18 февраля 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Видеоблоги Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
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