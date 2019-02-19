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      Чому українцям приходять завищені тарифи за газ: пояснення журналістки

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      Чому українцям приходять завищені тарифи за газ
      Чому українцям приходять завищені тарифи за газ / Фото з відкритих джерел

      У січні українці отримали платіжки за грудень із нормами, завищеними майже в три рази. Відтак, якщо раніше на людину припадало 3,3 кубометра на місяць, то одразу стало 8,9, у грошах – це 22 гривні проти 89 гривень.

      Журналістка Тетяна Мартинюк у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла, що газові компанії пішли до суду із вимогою скасувати постанову кабміну 2016 року про зменшені норми споживання. За їхніми словами, там були формальні порушення при її ухваленні.

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      "Суд задовольнив позов та по суті повернув усю країну до норм 90-х років, коли газ використовували для підігріву води у каструлях. Якщо відкинути жарти, зовсім нежартівливими виявились рахунки. Для великих родин вони із малопомітної для бюджету суми 100 гривень збільшились одразу до 300-400 гривень", – пояснила Мартинюк. 

      Для чого це зробили? Аби облгази, які здебільшого приватні та левова частка яких підконтрольна олігарху-втікачу Дмитру Фірташу, легко могли списувати зайві сотні чи навіть тисячі кубометрів, за які населення вже змусили заплатити.

      Відео повного випуску блогу "ЦРУ. За кадром" Тетяна Мартинюк за 18 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини України Гроші Відеоблоги Газ Тарифи на газ Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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