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      Почему украинцев возмутили изменения относительно ФЛП: объяснение министра Милованова

      1 Читати новину українською
      Тимофей Милованов / 24 канал

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал, что люди против нового закона об ФЛП, потому что просят всего две вещи. Первая – не трогать их. Вторая, чтобы всеми проблемами занимались правоохранительные органы.

      Милованов заявил, что люди не хотят, чтобы придумывали какие-то дополнительные правила для них, или обвинили в проблемах, где они не виноваты.

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      На самом деле большинство людей просто пытается выжить. Большинство людей в Украине живут в таких условиях, что они считают деньги. Не все общества так живут. Когда я жил и работал в Европе, я там тоже должен считать. Но когда я начал жить в США, там уже было достаточно денег", – сообщил министр.

      Он добавил, что психологически – это очень сложная жизнь. Поэтому реакция наших людей на ФЛП такая, потому что им сложно жить. Люди хотят выжить. Они просят не трогать их, а трогать, кто много зарабатывает и делает вид, что ФЛП, чтобы не платить налоги.

      Новая украинская власть долго думала, что делать с физическими лицами-предпринимателями. Тимофей Милованов прибегнул к радикальному методу, написав в фейсбуке "Что делать с ФЛП?". За сутки на его вопрос ответили более 2,5 тысячи украинцев.

      Почему возникли проблемы с ФЛП

      Власти приняли законы "Об обязательных кассовых аппаратах", "кэшбэке", а также анонсировали большую налоговую реформу. Эти изменения очень возмутили ФЛП. В правительстве объясняли их необходимость желанием детенизировать рынок и усложнить жизнь крупным компаниям, которые маскируются под ФЛП, а не малым предпринимателям.

      Смотрите полное интервью Тимофея Милованова:

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Тимофей Милованов ФОПы
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