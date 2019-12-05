Чому українців обурили зміни щодо ФОПів: пояснення міністра Милованова

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів, що люди проти нового закону про ФОПів, бо просять всього дві речі. Перша – не чіпати їх. Друга, щоб усіма проблемами займалися правоохоронні органи.

Милованов заявив, що люди не хочуть, аби придумували якісь додаткові правила для них, у проблемах, де вони не винні.

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"Насправді більшість людей просто намагається вижити. Більшість людей в Україні живуть в таких умовах, що вони рахують гроші. Не всі суспільства так живуть. Коли я жив та працював в Європі, я там теж мав рахувати. Але коли я почав жити в США, там вже було достатньо грошей", – повідомив міністр.

Він додав, що психологічно – це дуже складне життя. Тому, я думаю, що реакція наших людей на ФОПів така, бо їм складно жити. Люди хочуть вижити. Вони просять не чіпайте їх, а чіпати, хто багато заробляє та удає, що ФОП, аби не платити податки.

Нова українська влада довго думала, що робити з фізичними особами-підприємцями. Тимофій Милованов вдався до радикального методу, написавши у фейсбуці "Що робити з ФОПами?". За добу на його запитання відповіли понад 2,5 тисячі українців.

Чому виникли проблеми з ФОПами

Влада ухвалила закони про обов'язкові касові апарати, "кешбек", а також анонсувала велику податкову реформу. Ці зміни дуже обурили ФОПів. В уряді пояснювали їхню необхідність бажанням детінізувати ринок та ускладнити життя великим компаніям, які ховаються під ФОПів, а не малим підприємцям.

Дивіться повне інтерв'ю Тимофія Милованова: