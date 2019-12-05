07:00
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Чому українців обурили зміни щодо ФОПів: пояснення міністра Милованова

      59 Читать новость на русском
      Тимофій Милованов / 24 канал

      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів, що люди проти нового закону про ФОПів, бо просять всього дві речі. Перша – не чіпати їх. Друга, щоб усіма проблемами займалися правоохоронні органи.

      Милованов заявив, що люди не хочуть, аби придумували якісь додаткові правила для них, у проблемах, де вони не винні. 

      Читайте також: Люди бояться, що їх надурять, – Милованов про негатив навколо земельної реформи

      "Насправді більшість людей просто намагається вижити. Більшість людей в Україні живуть в таких умовах, що вони рахують гроші. Не всі суспільства так живуть. Коли я жив та працював в Європі, я там теж мав рахувати. Але коли я почав жити в США, там вже було достатньо грошей", – повідомив міністр.

      Він додав, що психологічно – це дуже складне життя. Тому, я думаю, що реакція наших людей на ФОПів така, бо їм складно жити. Люди хочуть вижити. Вони просять не чіпайте їх, а чіпати, хто багато заробляє та удає, що ФОП, аби не платити податки.

      Нова українська влада довго думала, що робити з фізичними особами-підприємцями. Тимофій Милованов вдався до радикального методу, написавши у фейсбуці "Що робити з ФОПами?". За добу на його запитання відповіли понад 2,5 тисячі українців.

      Чому виникли проблеми з ФОПами

      Влада ухвалила закони про обов'язкові касові апарати, "кешбек", а також анонсувала велику податкову реформу. Ці зміни дуже обурили ФОПів. В уряді пояснювали їхню необхідність бажанням детінізувати ринок та ускладнити життя великим компаніям, які ховаються під ФОПів, а не малим підприємцям.

      Дивіться повне інтерв'ю Тимофія Милованова:

       

      Результати PISA: 36% українських учнів не досягли базового рівня знань з математики
      сьогодні
      668
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Тимофій Милованов ФОПи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 05:45 Скандальна доповідь про імпічмент Трампа: 10 фактів, що стосуються України
      Анатолій Максимов 387
      4 грудня , 22:07 Головні новини 4 грудня: пожежа в Одесі, суд у справі вбивства 3-річного сина Соболєва
      Анастасія Зазуляк 1005
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1949
      4 грудня , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 933
      4 грудня , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1848
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук