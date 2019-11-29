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      Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова

      1456 Читать новость на русском
      Що Милованов буде робити з ФОПами? От і він сам поки не знає / finance.liga.net

      Нова українська влада довго думала, що ж їй робити з фізичними особами-підприємцями. Після довгих пошуків рішення міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вдався до радикального методу – просто так і запитав у фейсбуці: "Що робити з ФОПами?"

      "Професійне" запитання урядовця одразу ж зібрало сотні коментарів та стало топ-темою дня для жартів та мемів.

      Смішне: Раніше повію треба було по пейджеру викликати: реакція мережі на скандальне листування Яременка

      Зокрема, користувачі мережі тепер губляться від запитання – а що ж робити з самим Миловановим?

      Побутує ідея, що міністр просто хотів почути відповідь на трепетне питання від гугла, але трішки переплутав.

      Жартівники вже навіть знають, якими будуть наступні питання Милованова.

      А декому лайфхак від міністра розвитку економіки сподобався. Мовляв, гарна ідея запитувати у фейсбука поради щоразу, коли у роботі щось не вдається.

      У підсумку всі дійшли висновку, що ФОПів чекає не найкраща доля.

      Втім якщо почитати коментарі під самим постом Тимофія Милованова, то найчастіше там можна побачити натяки на згоду з думкою Ігоря Коломойського про міністра.

      А що ж не так з ФОПами?Нова влада ухвалила закони про обов'язкові касові апарати, "кешбек", а також анонсувала велику податкову реформу. Ці зміни дуже обурили ФОПів.

      Пізніше в уряді пояснили: таким чином влада хоче детінізувати ринок та ускладнити життя великим компаніям, які ховаються під ФОПів, а не малим підприємцям. Володимир Зеленський навіть пообіцяв для них спрощення умов ведення бізнесу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курйозні новини ФОПи Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі Меми
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