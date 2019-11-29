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      Что делать с ФОПами: в сети бурно отреагировали на вопрос Милованова

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      Что Милованов будет делать с ФОПами? Вот и он сам пока не знает / finance.liga.net

      Новая украинская власть долго думала, что же ей делать с физическими лицами-предпринимателями. После долгих поисков решения министр развития экономики Тимофей Милованов прибегнул к радикальному методу – прямо так и спросил в фейсбуке: "Что делать с ФОПами?"

      "Профессиональный" вопрос чиновника сразу же собрал сотни комментариев и стал топ-темой дня для шуток и мемов.

      Смешное: Раньше проститутку надо было по пейджеру вызывать: реакция сети на скандальную переписку Яременко

      В частности, пользователи сети теперь задаются вопросом – а что же делать с самим Миловановым?

      Бытует идея, что министр просто хотел услышать ответ на трепетный вопрос от гугла, но немного перепутал.

      Шутники уже даже знают, какими будут следующие вопросы Милованова.

      А некоторым лайфхак от министра развития экономики понравился. Мол, хорошая идея спрашивать у фейсбука совет каждый раз, когда в работе что-то не удается.

      В итоге все пришли к выводу, что ФОПов ждет не наилучшая судьба.

      Впрочем, если почитать комментарии под самим постом Тимофея Милованова, то чаще всего там можно увидеть намеки на согласие со мнением Игоря Коломойского о министре.

      А что же не так с ФОПами? Новая власть приняла законы об обязательных кассовых аппаратах, "кэшбеке", а также анонсировала большую налоговую реформу. Эти изменения очень возмутили ФОПов.

      Позже в правительстве объяснили: таким образом власть хочет детенизировать рынок и усложнить жизнь крупным компаниям, которые прячутся под ФОПами, а не малым предпринимателям. Владимир Зеленский даже пообещал для них упрощение условий ведения бизнеса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Мемы Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов ФОПы
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