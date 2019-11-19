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      Зеленский готовит облегчение для ФОПов

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      Что предложит Зеленский для малого бизнеса? / gettyimages.com

      Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки ФОПов в течение двух лет и смягчение их ответственности за нарушение порядка подачи отчетности. Соответствующие законопроекты будет разрабатывать Кабмин.

      Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства. Среди других есть и инициатива относительно облегчения для ФОПов.

      Читайте также: Куда Зеленский ведет украинскую экономику: мнения экспертов

      Напомним, что в сентябре бизнес содрогнулся от принятия двух законов, которые меняют правила ведения предпринимательской деятельности.

      Какие изменения планируют для ФОПов? Речь идет об обязательном использовании кассовых аппаратов для ФОПов и введении "кэшбека" покупателям, если они сообщат государству о продаже товаров без квитанции. Некоторые из предпринимателей назвали вторую норму – стукачеством. Первая тоже не очень понравилась, напомним, что ее резко раскритиковали, в частности, такие компании как "Новая Почта" и "Rozetka". Владельцы последней даже угрожали прекращением деятельности интернет-магазина.

      Власть объясняет такие меры значительными объемами "тенизации" экономики.

      Эти законы направлены на улучшение учета доходов предпринимателей, пользующихся преимуществами упрощенного налогообложения, вывод из тени крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системой,
      – пояснил 24 каналу министр экономразвития Тимофей Милованов.

      Иными словами, власть пытается остановить практику, когда крупные компании используют несколько ФОПов для ведения отчетности, тем самым избегая больших налогов.

      ФОПам на первой группе и физическим лицам не нужно применять кассовые аппараты или же РРО – регистраторы расчетных операций, а для других эта услуга будет бесплатной,
      – объясняет Милованов.

      Кроме того министр сообщил, что у предпринимателей будет год, чтобы подготовиться к изменениям.

      Очень важно и другое предложение власти – мораторий на проверки и смягчение ответственности за нарушение порядка подачи отчетности.

      Это с одной стороны неплохо, что бизнес не будут "морочить", но те предприятия, которые ведут свою деятельность через несколько ФОПов, их тоже не будут трогать два года?
      – задается вопросом экономический эксперт Руслан Чорный.

      Здесь возникает и другой вопрос: есть ли действенный механизм, который согласно новому законодательству заставит средний бизнес отказаться от использования ФОПов, смогут ли они два года спокойно продолжать деятельность без проверок? Ведь у нас в Украине существует много законов, но они не всегда выполняются из-за высокого уровня коррупции. Поэтому вопрос не только в законах, но и в деятельности правоохранительных органов и судов.

      Министр финансов Украины Оксана Маркарова объяснила, у каких ФОПов могут быть проблемы.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский ФОПы Реформы
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