Зеленський готує полегшення для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський ініціює введення мораторію на перевірки ФОПів протягом двох років та пом'якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності. Відповідні законопроекти розроблятиме Кабмін.

Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави. Серед інших є й ініціатива щодо полегшення для ФОПів.

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Нагадаємо, що у вересні бізнес струснуло від ухвалення двох законів, які змінюють правила ведення підприємницької діяльності.

Які планують зміни для ФОПів?Мова йде про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів та введення "кешбеку" покупцям, якщо вони повідомлять державу про продаж товарів без квитанції. Дехто з підприємців назвав другу норму – стукачництвом. Перша теж не дуже сподобалась, нагадаємо, що її різко розкритикували, зокрема, такі компанії як "Нова Пошта" та "Rozetka". Власники останньої навіть погрожували припиненням діяльності інтернет-магазину.

У владі пояснюють такі міри значними обсягами "тінізації" економіки.

Ці закони направлені на покращення обліку доходів підприємців, що користуються перевагами спрощеного оподаткування, виведення з тіні великих та середніх торговельних компаній, які зловживають спрощеною системою,

– пояснив 24 каналу міністр економрозвитку Тимофій Милованов.

Іншими словами, влада намагається зупинити практику, коли великі компанії використовують декілька ФОПів для ведення звітності, тим самим уникаючи більших податків.

ФОПам на першій групі та фізичним особам не потрібно застосовувати касові апарати або ж РРО – реєстратори розрахункових операцій, а для інших ця послуга буде безкоштовною,

– пояснює Милованов.

Крім того міністр повідомив, що у підприємців буде рік, аби підготуватися до змін.

Дуже важлива й інша пропозиція влади – мораторій на перевірки та пом’якшення відповідальності за порушення порядку подання звітності.

Це з одного боку непогано, що бізнес не будуть "морочити", але ті підприємства, які ведуть свою діяльність через кілька ФОПів, їх теж не чіпатимуть два роки?

– задається питанням економічний експерт Руслан Чорний.

Тут виникає й інше питання: чи є дієвий механізм, який відповідно до нового законодавства змусить середній бізнес відмовитись від використання ФОПів чи вони зможуть два роки спокійно продовжувати діяльність без перевірок? Адже у нас в Україні існує багато законів, але вони не завжди виконуються через високий рівень корупції. Тому питання не тільки в законах, а й у діяльності правоохоронних органів та судів.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова пояснила, в яких ФОПів можуть бути проблеми.