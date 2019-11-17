Чесні лише виграють, – Маркарова пояснила, в яких ФОПів можуть бути проблеми
Чесні фізособи-підприємці від майбутніх нововведень лише виграють. Водночас Верховна Рада ухвалювала ці закони не для того, аби отримати додаткові прибутки.
Для фізосіб-підприємців ставки залишилися незмінними, про це сказала голова відомства Оксана Маркарова в інтерв’ю "НВ".
Важливо: Касові апарати потрібні і для безготівкових операцій, – Верланов про зміни щодо РРО для ФОПів
Маркарова зазначила, що ліміти доходів не зменшилися – "у другій групі навіть зросли до 2,5 мільйона гривень".
Єдина новація — через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде використовувати реєстратори розрахункових операцій, і то не касові апарати, а інноваційні програми в смартфоні,
– пояснила вона.
Міністерка додала, що підприємцю залишиться тільки завантажити безкоштовний застосунок для взаємодії з податковою службою на свій телефон.
"Чесний ФОП від цього тільки виграє. Програють ті, у кого прибуток більший, ніж ліміти в його групі, а також ті підприємці, які насправді водії, офіціанти, касири на підприємстві, власник якого ухиляється від легального працевлаштування співробітників", – додала Маркарова.
Вона також наголосила, що Верховна Рада ухвалювала ці закони не для отримання додаткових податків.
Ми віримо, що люди нам не брешуть. Ми даємо їм можливість дешево, просто і безкоштовно зробити звітність, яка захищає їхні ж права споживача. Ми розуміємо, що до повноцінного введення нова податкова повинна довести малому бізнесу, що їх права не будуть порушуватися і що їх не будуть тиранити,
– сказала очільниця Мінфіну.
При цьому Маркарова наголосила, що "продаж з чеками — це передусім захист прав споживача".
Зміни для ФОПів: що треба знати
- ВРУ 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами законопроєкту є нардепи від "Слуги народу"
- Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Згідно з новими правилами, торговельні підприємства не мусять купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Документ передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Також має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
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