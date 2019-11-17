Чесні лише виграють, – Маркарова пояснила, в яких ФОПів можуть бути проблеми

Чесні фізособи-підприємці від майбутніх нововведень лише виграють. Водночас Верховна Рада ухвалювала ці закони не для того, аби отримати додаткові прибутки.

Для фізосіб-підприємців ставки залишилися незмінними, про це сказала голова відомства Оксана Маркарова в інтерв’ю "НВ".

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Маркарова зазначила, що ліміти доходів не зменшилися – "у другій групі навіть зросли до 2,5 мільйона гривень".

Єдина новація — через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде використовувати реєстратори розрахункових операцій, і то не касові апарати, а інноваційні програми в смартфоні,

– пояснила вона.

Міністерка додала, що підприємцю залишиться тільки завантажити безкоштовний застосунок для взаємодії з податковою службою на свій телефон.

"Чесний ФОП від цього тільки виграє. Програють ті, у кого прибуток більший, ніж ліміти в його групі, а також ті підприємці, які насправді водії, офіціанти, касири на підприємстві, власник якого ухиляється від легального працевлаштування співробітників", – додала Маркарова.

Вона також наголосила, що Верховна Рада ухвалювала ці закони не для отримання додаткових податків.

Ми віримо, що люди нам не брешуть. Ми даємо їм можливість дешево, просто і безкоштовно зробити звітність, яка захищає їхні ж права споживача. Ми розуміємо, що до повноцінного введення нова податкова повинна довести малому бізнесу, що їх права не будуть порушуватися і що їх не будуть тиранити,

– сказала очільниця Мінфіну.

При цьому Маркарова наголосила, що "продаж з чеками — це передусім захист прав споживача".

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