Честные только выиграют, – Маркарова объяснила, в каких ФЛП могут быть проблемы
Честные физлица-предприниматели от будущих нововведений только выиграют. В то же время Верховная Рада принимала эти законы не для того, чтобы получить дополнительные прибыли.
Для физлиц-предпринимателей ставки остались неизменными, об этом сказала глава ведомства Оксана Маркарова в интервью "НВ".
Важно: Кассовые аппараты нужны и для безналичных операций, – Верланов об изменениях по РРО для ФОПов
Маркарова отметила, что лимиты доходов не уменьшились – "во второй группе даже выросли до 2,5 миллиона гривен".
Единственная новация – через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне,
– пояснила она.
Министр добавила, что предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.
"Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, в кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", – добавила Маркарова.
Она также подчеркнула, что Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов.
Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что права не будут нарушаться и их не будут тиранить,
– сказала руководительница Минфина.
При этом Маркарова отметила, что "продажа с чеками – это прежде всего защита прав потребителя".
Изменения для ФЛП: что нужно знать
- ВРУ 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами законопроекта являются нардепы от "Слуги народа"
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
- Согласно новым правилам, торговые предприятия не должны покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Также должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
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