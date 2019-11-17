21:52
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Честные только выиграют, – Маркарова объяснила, в каких ФЛП могут быть проблемы

      109 Читати новину українською
      / finance.liga.net/

      Честные физлица-предприниматели от будущих нововведений только выиграют. В то же время Верховная Рада принимала эти законы не для того, чтобы получить дополнительные прибыли.

      Для физлиц-предпринимателей ставки остались неизменными, об этом сказала глава ведомства Оксана Маркарова в интервью "НВ".

      Важно: Кассовые аппараты нужны и для безналичных операций, – Верланов об изменениях по РРО для ФОПов

      Маркарова отметила, что лимиты доходов не уменьшились – "во второй группе даже выросли до 2,5 миллиона гривен".

      Единственная новация – через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне,
      – пояснила она.

      Министр добавила, что предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.

      "Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, в кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", – добавила Маркарова.

      Она также подчеркнула, что Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов.

      Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что права не будут нарушаться и их не будут тиранить,
      – сказала руководительница Минфина.

      При этом Маркарова отметила, что "продажа с чеками – это прежде всего защита прав потребителя".

      Изменения для ФЛП: что нужно знать

      • ВРУ 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами законопроекта являются нардепы от "Слуги народа"
      • Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
      • Согласно новым правилам, торговые предприятия не должны покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Также должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
      Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      2122
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Министерство финансов Украины Налоги ФОПы Финансы Оксана Маркарова Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      сегодня , 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      Катерина Моргоєва 1345
      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      сегодня , 19:30 Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      Ольга Грамчук 271
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 18:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 5531
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сегодня , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 1325
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сегодня , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 575
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук