Честные только выиграют, – Маркарова объяснила, в каких ФЛП могут быть проблемы

Честные физлица-предприниматели от будущих нововведений только выиграют. В то же время Верховная Рада принимала эти законы не для того, чтобы получить дополнительные прибыли.

Для физлиц-предпринимателей ставки остались неизменными, об этом сказала глава ведомства Оксана Маркарова в интервью "НВ".

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Маркарова отметила, что лимиты доходов не уменьшились – "во второй группе даже выросли до 2,5 миллиона гривен".

Единственная новация – через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне,

– пояснила она.

Министр добавила, что предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.

"Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, в кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", – добавила Маркарова.

Она также подчеркнула, что Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов.

Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что права не будут нарушаться и их не будут тиранить,

– сказала руководительница Минфина.

При этом Маркарова отметила, что "продажа с чеками – это прежде всего защита прав потребителя".

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