Раньше проститутку надо было по пейджеру вызвать: реакция сети на скандальную переписку Яременко
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на опубликованную скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, в которой он интересуется у девушек тарифам на секс.
Эти интимные переписки Яременко вел прямо во время заседаний парламента, поэтому они легко попали в объективы фотокамер журналистов. Нардеп попытался оправдаться за такие переписки, назвав их "спецоперацией" и преднамеренной провокацией журналистов. Но впоследствии удалил из соцсети сообщение о "спецоперации" и просто извинился перед всеми.
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Скандальная переписка Яременко вызвала в основном насмешки в сети. В частности, пользователи шутят о том, как надо было вызвать проституток во время первых созывов украинских парламентов.
А в первых парламентских созывах, – вспоминают старожилы, – проститутку надо было по пейджеру вызвать... Бывало, напишешь ей: "Попочем сегодня?". А она молчит, и кто его знает, она получила запрос, или нет...
– шутит в фейсбуке блогер и экс-нардеп Виталий Чепинога.