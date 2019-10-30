Раньше проститутку надо было по пейджеру вызвать: реакция сети на скандальную переписку Яременко

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на опубликованную скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, в которой он интересуется у девушек тарифам на секс.

Эти интимные переписки Яременко вел прямо во время заседаний парламента, поэтому они легко попали в объективы фотокамер журналистов. Нардеп попытался оправдаться за такие переписки, назвав их "спецоперацией" и преднамеренной провокацией журналистов. Но впоследствии удалил из соцсети сообщение о "спецоперации" и просто извинился перед всеми.

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Скандальная переписка Яременко вызвала в основном насмешки в сети. В частности, пользователи шутят о том, как надо было вызвать проституток во время первых созывов украинских парламентов.

А в первых парламентских созывах, – вспоминают старожилы, – проститутку надо было по пейджеру вызвать... Бывало, напишешь ей: "Попочем сегодня?". А она молчит, и кто его знает, она получила запрос, или нет...

– шутит в фейсбуке блогер и экс-нардеп Виталий Чепинога.

Богдан Яремёнко заявил, что когда он листал фотографии проституток в своём смартфоне во время заседания Верховной Рады, он просто проверял, как работают журналисты, а не искал женщину на вечер. Более того, его жена позвонила ему и поблагодарила за это. pic.twitter.com/EPs6ZevSkO — Запоріжжя NOW (@ZaporizhzhiaNOW) October 30, 2019

Реакция нардепа Ильи Кивы на ситуацию с Яременко - истерический смех и фраза "Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам". Молчал бы, после своих историй. pic.twitter.com/FcW8IJYmlx — Klymenko Time (@KlymenkoTime) October 30, 2019

Ось вона яка, держава в смартфоні Яременко... — Апантаны Мудрамер (@mudramer) October 30, 2019

Я точно знаю, что плачу налоги не для того, чтобы на них Яременко вызывал 6лядей, а Кива дрoчил во время заседаний Верховной Рады. — Pan Doktor (@pan_dok) October 30, 2019

просто Яременко вже втілює у життя "державу у смартфоні" :) — Serhiy Dmytrenko (@s_dmytrenko) October 30, 2019

Ківа обурений.

Замість того щоб нашвидкоруч подрочити в перервах між голосуванням, Яременко викликає проститутку прямо в залі ВР.

Коля Оболонскій аж портфель з баксами впустив.

Блядський цирк. — Ante Gotovina (@antegotovina69) October 30, 2019

Посмотрела только что фотки жены Яременко. Да, ему точно дома п*зда. — A_Khadzhi (@A_Khadzhi) October 30, 2019

Класика та орал. Анал — табу.



Богдан Яременко розкрив деякі подробиці порядку денного майбутньої Нормандської зустрічі. — Іван Опанасович Харченко (@2krapka) October 30, 2019



Мем о Яременко на тему его интимных переписок