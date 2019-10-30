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      Раньше проститутку надо было по пейджеру вызвать: реакция сети на скандальную переписку Яременко

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      Соцсети отреагировали мемами на скандальную переписку Богдана Яременко
      Соцсети отреагировали мемами на скандальную переписку Богдана Яременко / facebook.com/babaandkit

      Пользователи соцсетей бурно отреагировали на опубликованную скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, в которой он интересуется у девушек тарифам на секс.

      Эти интимные переписки Яременко вел прямо во время заседаний парламента, поэтому они легко попали в объективы фотокамер журналистов. Нардеп попытался оправдаться за такие переписки, назвав их "спецоперацией" и преднамеренной провокацией журналистов. Но впоследствии удалил из соцсети сообщение о "спецоперации" и просто извинился перед всеми.

      Читайте также: Еще одно интимную переписку Яременко слили в сеть: "Сколько тебе денег нужно на месяц?"

      Скандальная переписка Яременко вызвала в основном насмешки в сети. В частности, пользователи шутят о том, как надо было вызвать проституток во время первых созывов украинских парламентов.

      А в первых парламентских созывах, – вспоминают старожилы, – проститутку надо было по пейджеру вызвать... Бывало, напишешь ей: "Попочем сегодня?". А она молчит, и кто его знает, она получила запрос, или нет...
      – шутит в фейсбуке блогер и экс-нардеп Виталий Чепинога.

      Яременко повії листування фотожаби меми приколи соцмережі
      Мем о Яременко на тему его интимных переписок

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Богдан Яременко Скандал Новости Украины Новости политики Курьезные новости Мемы
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