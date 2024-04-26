Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил российский политтехнолог Аббас Галлямов. Таким образом фактор потерь приобретет политическое значение.
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"Пока этот вопрос выведен из политического поля. А благодаря вот этой визуализации станет на повестку дня. Конечно, власти это крайне не выгодно. Настолько, что они отменяют "любимую игрушку"", – заметил Галлямов.
Отмена парада
9 мая, парады "бессмертных полков" для Путина – сакральные вещи. Вокруг этого вообще выстраивалась его политика. Но страх показать общественности реальные потери в войне у кремлевской верхушки преобладает.
Более того – никто из других руководителей государств не торопится приезжать к нему на парад, как это было раньше. В свою очередь Кремль молчит с официальными заявлениями.
"Путин маргинализирует Россию вслед за собой. Отсутствие респектабельной публики бросается в глаза. И это сильно контрастирует с тем, что было условных 10 лет назад, когда приезжали на все эти мероприятия лидеры ведущих государств. И Кремлю по этому поводу нечего сказать. Сейчас в Москву приезжают откровенные маргиналы: "хамасники", талибы", – добавил политтехнолог.
Отмена мероприятий к 9 мая: последние новости
- Кремль может держать ситуацию под контролем в Москве или Санкт-Петербурге. Но в отдаленных местах есть угрозы настоящего парада "бессмертный полк" и фото оккупантов.
- Во временно оккупированном Крыму отменили мероприятия к 9 мая.
- Россиянам фактически не перед кем устраивать митинги. Очень мало осталось горожан во временно оккупированных населенных пунктах.