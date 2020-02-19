Почему украинцы боятся эвакуированных сограждан из Китая?

Сегодняшняя реакция украинцев – неуверенность, страх – это сложившееся десятилетиями недоверие к любым обещаний власти.

Бачу багато обурень дикістю і дурістю людей, які перекривають дороги і мітингують проти розміщення у себе в містечках евакуйованих з Китаю.

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Згадала свій перший культурний шок в Сполучених Штатах. Ми жили в маленькому містечку Фредерік в штаті Меріленд. Одного разу я побачила, як моя американська подруга просто в магазині почала гризти немите зелене яблуко гренні сміт, імпортоване а Африки. На моє "ти що, це ж з Африки, брудне", вона відповіла "ааа, так все ж під контролем уряду, все чисто".