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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему украинцы калечатся и умирают за границей: названа причина

112 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / umcc.com.ua

Украинцы нередко получают травмы или становятся жертвами насилия во время заработков за границей.

Как выяснил OBOZREVATEL, работодатели не очень торопятся помогать украинцам, попавшим в беду. Так как многие из них работали в чужой стране нелегально, а хозяева опасаются штрафов и наказания.

Нередко украинцы в Польше подвергаются и нападениям. Так, в мае в селе Глоскув в Польше был избит украинец. Он с друзьями возвращался из магазина, когда на него напал поляк. С травмой головы он оказался в больнице Варшавы, пишет издание.

В польской Познани на скамейке нашли украинку Оксану, у которой случился инсульт. Как выяснилось, она работала нелегально, хотя ее работодатель обещал трудоустроить ее официально. У женщины произошел инсульт, и начальник просто привез ее на машине в парк и оставил на скамейке. Правда, позвонил в полицию и сообщил, что там лежит пьяная женщина. После этого многие поляки собирали деньги на лечение украинки.

В Италии за последнее время погибли две украинки. В январе в Неаполе на железнодорожных путях нашли тело 30-летней Оксаны Яцкив. В эту страну Оксана приехала работать вместе со своей мамой с Тернопольщины. Мама неделю разыскивала Оксану, пока не нашла ее в морге. Подруги уверены – Оксану убили. На родине у нее осталось двое маленьких детей.

Несколько лет назад в Испании на стройке погиб львовянин Владимир. По разным версиям – он то ли упал с лесов от удара током, то ли ему стало плохо. Правда, супруга Владимира, Ирина, уверена, что у ее еще живого мужа в Испании забрали органы. Она много месяцев добивалась правды, но дело не сдвинулось с мертвой точки.

Как сообщалось ранее, согласно данным сайта ukrainianpeopleleaks.com, каждые 30 секунд в поисках работы за рубежом страну покидает один украинец.

Теги: Новости Украины Трудовое рабство Заробитчане
Источник: 24 Канал
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