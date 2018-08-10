Чому українці калічаться і помирають за кордоном: названо причину

Українці нерідко отримують травми або стають жертвами насильства під час заробітків за кордоном.

Як з'ясував OBOZREVATEL, роботодавці не дуже поспішають допомагати українцям, які потрапили в біду. Адже багато хто з них працювали в чужій країні нелегально, а господарі побоюються штрафів і покарання.

Нерідко українці в Польщі піддаються і нападам. Так, в травні в селі Глоскув в Польщі був побитий українець. Він з друзями повертався з магазину, коли на нього напав поляк. З травмою голови він опинився в лікарні Варшави, пише видання.

У польській Познані на лавці знайшли українку Оксану, у якої стався інсульт. Як з'ясувалося, вона працювала нелегально, хоча її роботодавець обіцяв працевлаштувати її офіційно. У жінки стався інсульт, і начальник просто привіз її на машині в парк і залишив на лавці. Правда, подзвонив в поліцію і повідомив, що там лежить п'яна жінка. Після цього багато поляків збирали гроші на лікування українки.

В Італії за впродовж останнього часу загинули дві українки. У січні в Неаполі на залізничних коліях знайшли тіло 30-річної Оксани Яцків. У цю країну Оксана приїхала працювати разом зі своєю мамою з Тернопільщини. Мама тиждень розшукувала Оксану, поки не знайшла її в морзі. Подруги впевнені - Оксану вбили. На батьківщині у неї залишилося двоє маленьких дітей.

Кілька років тому в Іспанії на будівництві загинув львів'янин Володимир. За різними версіями - він чи то впав з риштувань від удару струмом, чи то йому стало погано. Правда, дружина Володимира, Ірина, впевнена, що у ще її живого чоловіка в Іспанії забрали органи. Вона багато місяців домагалася правди, але справа не зрушила з мертвої точки.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними сайту ukrainianpeopleleaks.com, кожні 30 секунд в пошуках роботи за кордоном країну покидає один українець.