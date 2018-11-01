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      Почему украинцы стали больше покупать в Китае

      13 Читати новину українською
      Онлайн шопинг
      Онлайн шопинг

      Онлайн шопинг справедливо пользуется все большим спросом, ведь это – прекрасная возможность сэкономить не только время, но и деньги.

      Особенно привлекательными для украинцев стали китайские интернет-магазины. Произвести заказ просто, а отслеживание отправлений из Китая от Meest China делает такие покупки особенно выгодными и понятными даже для тех, кто ранее не сталкивался с этим процессом. Впрочем, это не все преимущества шопинга в Поднебесной. Вот, что еще непременно стоит отметить.

      1. Самый низкий ценник на рынке. Если сравнить идентичные товары с полок украинских магазинов и китайских, несложно заметить разницу в цене, порядка 20-70%. Причем в Украине стоимость всегда будет выше. Есть много причин, по которым у китайцев цены ниже, но главная заключается в том, что они – производители, а мы – покупатели. И все те товары, что приезжают в Украину, продаются с наценкой, которая формируется непосредственно предпринимателем. Поэтому покупая напрямую у китайских продавцов, можно экономить немалые суммы денег.

      2. Широкий ассортимент. Ни в одной стране мира не существует столь масштабного производства как в Китае. Тут же появляются товары-новинки и реплики именитых брендов. Причем, последние по очень доступной стоимости и довольно неплохого качества. Нужно отметить и то, что в китайских интернет-магазинах найдутся товары, о существовании которых среднестатистический потребитель может даже не догадываться.

      3. Качество. То, с чем последние годы тоже не приходится спорить. Китайцам удается достичь гармонии в соотношении таких параметров как цена и качество. В результате, можно смело руководствоваться принципом: получаешь ровно то, за что платишь.

      4. Доставка. Ранее тема того, как получить купленные в Китае товары была достаточно сложной. Сейчас же можно сотрудничать с компанией Meest China, которая возьмет на себя ответственность за транспортировку посылок из Китая в Украину. Выбирать можно между двумя способами: поездом – посылка будет ехать к месту назначения около 30-45 дней, или же самолетом – от 9 до 12 дней. Если покупки нужны как можно скорее – подойдет авиадоставка, но если доставка "не горит", можно сэкономить практически в два раза, немного подождав ЖД-доставку.

      Все это, в своей совокупности, делает шопинг в Китае по-настоящему выгодным. Более того, в Meest China есть ряд дополнительных услуг, которые существенно упрощают жизнь покупателям: проверка товаров на предмет наличия брака (или любых других дефектов), тщательная переупаковка, страховка, таможенное оформление. Обратившись в Meest China можно убедиться в том, что покупки в китайских интернет-магазинах вполне справедливо пользуются популярностью среди украинцев, которые стремятся рационально использовать бюджет.

      Теги: Китай
      Источник: 24 Канал
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