Чому українці стали більше купувати в Китаї

Онлайн шопінг справедливо користується все більшим попитом, адже це – прекрасна можливість заощадити не тільки час, а й гроші.

Особливо привабливими для українців стали китайські інтернет-магазини. Провести замовлення просто, а відстеження відправлень з Китаю від Meest China робить такі покупки по-особливому вигідними і зрозумілими навіть для тих, хто раніше не стикався з цим процесом. Втім, це не всі переваги шопінгу в Піднебесній. Ось, що ще неодмінно варто позначити.

1. Найнижчий цінник на ринку. Якщо порівняти ідентичні товари з полиць українських магазинів і китайських, нескладно помітити різницю в ціні, порядку 20-70%. Причому в Україні вартість завжди буде вищою. Є багато причин, за якими у китайців ціни нижчі, але головна полягає в тому, що вони – виробники, а ми – покупці. І всі ті товари, що приїжджають в Україну, продаються з націнкою, яка формується безпосередньо підприємцем. Тому купуючи безпосередньо у китайських продавців, можна економити чималі суми грошей.

2. Широкий асортимент. У жодній країні світу не існує настільки масштабного виробництва як в Китаї. Тут же з'являються товари-новинки і репліки іменитих брендів. Причому, останні за дуже доступною вартістю і досить непоганої якості. Потрібно відзначити і те, що в китайських інтернет-магазинах знайдуться товари, про існування яких середньостатистичний споживач може навіть не здогадуватися.

3. Якість. Те, з чим останні роки теж не доводиться сперечатися. Китайцям вдається досягти гармонії в співвідношенні таких параметрів як ціна і якість. В результаті, можна сміливо керуватися принципом: отримуєш рівно те, за що платиш.

4. Доставка. Раніше тема того, як отримати куплені в Китаї товари була досить складною. Зараз же можна співпрацювати з компанією Meest China, яка візьме на себе відповідальність за транспортування посилок з Китаю в Україну. Вибирати можна між двома способами: поїздом – посилка буде їхати до місця призначення близько 30-45 днів, або ж літаком – від 9 до 12 днів. Якщо покупки потрібні якомога швидше – підійде авіадоставка, але якщо доставка "не горить", можна заощадити практично в два рази, трохи почекавши ЗД-доставку.

Все це, в своїй сукупності, робить шопінг в Китаї по-справжньому вигідним. Більше того, у Meest China є ряд додаткових послуг, які суттєво спрощують життя покупцям: перевірка товарів на предмет наявності браку (або будь-яких інших дефектів), ретельне перепакування, страховка, митне оформлення. Звернувшись в Meest China можна переконатися в тому, що покупки в китайських інтернет-магазинах цілком справедливо користуються популярністю серед українців, які прагнуть раціонально використовувати бюджет.