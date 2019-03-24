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      Почему Украине не стоит думать о возвращении Кубани: объяснение экс-нардепа

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      Экс-нардеп объяснил, почему в Украине не стоит говорить о возвращении Кубани
      Экс-нардеп объяснил, почему в Украине не стоит говорить о возвращении Кубани / Соцсети

      Все заявления и попытки вернуть украинские территории, которые сейчас входят в состав РФ, является проявлением имперского мышления, поэтому украинцам прежде всего следует думать о том, что сейчас принадлежит Украине. Зато можно одновременно способствовать децентрализации России и проводить соответствующую соответствующую внутреннюю и внешнюю гуманитарную политику.

      Как подчеркнул политический аналитик и бывший нардеп Александр Доний, в Украине прежде всего следует научиться беречь то, что ей принадлежит, передает "Главред". Следовательно, подчеркивает эксперт, все заявления о возврате Кубани и Воронежской области являются проявлением российского имперского мышления вроде "не хватает территорий".

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      "Каких вам территорий не хватает? Украина имеет самую большую территорию в Европе, и, прежде всего, надо упорядочить ту, что есть, а у нас еще рассуждают о дополнительных", – отметил эксперт.

      По его словам, у украинцев прослеживается очень много российского стереотипного мышления.

      "Тот, кто мечтает о Кубани, пусть поедет в Буджак и попытается заняться распространением языка в украинских (украинских, не в болгарских или молдавских!) селах", – отметил аналитик.

      В то же время он добавляет, что украинцам "нужно работать над решением внутренних проблем, а не думать о том, как кубанцев объявить украинцами, поскольку те "не хотят быть украинцами, а на территории Кубани армян – больше, чем украинцев".

      "Зачем нам еще какие-то территории? Пусть будут лучше отдельные государства", – считает Доний.

      По убеждению экс-парламентария, стоит способствовать деимпериализации России, иначе на украинской территории всегда будет идти война. Он убеждает, что Украине нужно не просто мечтать о том, что Кремль предоставит свободу некоторым территориям, но и иметь соответствующую внутреннюю и внешнюю гуманитарную политику.

      "Я бы на месте руководства нашего государства создал здесь центры по выпуску татарской литературы (не крымскотатарской, а волжских татар). Если они не могут у себя печатать критическую литературу, ее можно было бы выдавать здесь, в Украине, а затем доставлять им туда . Если мы говорим о Кубани, то можно было бы поставлять книги на кубанском говоре, аналогично книги на Донском языке", – констатировал специалист.

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      Как проясняет он, дело в том, что сейчас это – этнические группы, которые все больше русифицируются, а когда-то их рассматривали как отдельные этносы.

      Украина должна быть заинтересована в такой деятельности, чтобы все больше регионов Российской Федерации приобретали самостоятельность. Очень часто у них не хватает внутреннего ресурса, поэтому им тоже кто-то должен помогать,
      – подытожил Доний.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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