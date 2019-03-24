Чому Україні не варто думати про повернення Кубані: пояснення екс-нардепа

Всі заяви та спроби повернути українські території, що зараз входять до складу РФ, є проявом імперського мислення, тому українцям передусім слід думати про те, що зараз належить їй. Натомість можна водночас сприяти децентралізації Росії та проводити відповідну відповідну внутрішню та зовнішню гуманітарну політику.

Як підкреслив політичний аналітик і колишній нардеп Олександр Доній, Україні передусім слід навчитися берегти те, що їй належить, передає "Главред". Відтак, підкреслює експерт, всі заяви про повернення Кубані та Воронезької області є проявом російського імперського мислення на кшталт "не вистачає територій".

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"Яких вам територій не вистачає? Україна має найбільшу територію в Європі, і, перш за все, треба впорядкувати ту, що є, а у нас ще розмірковують про додаткові", – зауважив експерт.

За його словами, в українців простежується дуже багато російського стереотипного мислення.

"Той, хто мріє про Кубань, нехай поїде в Буджак і спробує зайнятися розповсюдженням мови в українських (в українських, не в болгарських або молдавських!) селах", – зазначив аналітик.

Водночас він додає, що українцям "потрібно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, а не думати про те, як кубанців оголосити українцями, оскільки ті "не хочуть бути українцями, а на території Кубані вірмен – більше, аніж українців".

"Навіщо нам ще якісь території? Нехай будуть краще окремі держави", – вважає Доній.

На переконання екс-парламентаря, варто сприяти деімперіалізації Росії, інакше на українській території завжди буде йти війна. Він переконує, що Україні потрібно не просто мріяти про те, що Кремль надасть свободу деяким територія, але й мати відповідну внутрішню та зовнішню гуманітарну політику.

"Я б на місці керівництва нашої держави створив би тут центри з випуску татарської літератури (не кримськотатарської, а волзьких татар). Якщо вони не можуть у себе друкувати критичну літературу, її можна було б видавати тут, в Україні, а потім доправляти їм туди . Якщо ми говоримо про Кубань, то можна було б постачати книги на кубанській балачці, аналогічно книги донською мовою", – констатував фахівець.

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Як прояснює він, річ у тім, що зараз це – етнічні групи, які все більше русифікуються, а колись їх розглядали як окремі етноси.

Україна повинна бути зацікавленою ​​в такій діяльності, щоб все більше регіонів Російської Федерації набували самостійності. Дуже часто у них не вистачає внутрішнього ресурсу, тому їм теж хтось повинен допомагати,

– підсумував Доній.