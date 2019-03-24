00:47
24 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Чому Україні не варто думати про повернення Кубані: пояснення екс-нардепа

      151 Читать новость на русском
      Екс-нардеп пояснив, чому в Україні не варто говорити про повернення Кубані
      Екс-нардеп пояснив, чому в Україні не варто говорити про повернення Кубані / Соцмережі

      Всі заяви та спроби повернути українські території, що зараз входять до складу РФ, є проявом імперського мислення, тому українцям передусім слід думати про те, що зараз належить їй. Натомість можна водночас сприяти децентралізації Росії та проводити відповідну відповідну внутрішню та зовнішню гуманітарну політику.

      Як підкреслив політичний аналітик і колишній нардеп Олександр Доній, Україні передусім слід навчитися берегти те, що їй належить, передає "Главред". Відтак, підкреслює експерт, всі заяви про повернення Кубані та Воронезької області є проявом російського імперського мислення на кшталт "не вистачає територій".

      Читайте також: Кубань – Україна: у Києві задумалися над появою вулиці з відповідною назвою

      "Яких вам територій не вистачає? Україна має найбільшу територію в Європі, і, перш за все, треба впорядкувати ту, що є, а у нас ще розмірковують про додаткові", – зауважив експерт.

      За його словами, в українців простежується дуже багато російського стереотипного мислення.

      "Той, хто мріє про Кубань, нехай поїде в Буджак і спробує зайнятися розповсюдженням мови в українських (в українських, не в болгарських або молдавських!) селах", – зазначив аналітик.

      Водночас він додає, що українцям "потрібно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, а не думати про те, як кубанців оголосити українцями, оскільки ті "не хочуть бути українцями, а на території Кубані вірмен – більше, аніж українців".

      "Навіщо нам ще якісь території? Нехай будуть краще окремі держави", – вважає Доній.

      На переконання екс-парламентаря, варто сприяти деімперіалізації Росії, інакше на українській території завжди буде йти війна. Він переконує, що Україні потрібно не просто мріяти про те, що Кремль надасть свободу деяким територія, але й мати відповідну внутрішню та зовнішню гуманітарну політику.

      "Я б на місці керівництва нашої держави створив би тут центри з випуску татарської літератури (не кримськотатарської, а волзьких татар). Якщо вони не можуть у себе друкувати критичну літературу, її можна було б видавати тут, в Україні, а потім доправляти їм туди . Якщо ми говоримо про Кубань, то можна було б постачати книги на кубанській балачці, аналогічно книги донською мовою", – констатував фахівець.

      Читайте також: "Міст до української Кубані": Омелян здивував коментарем щодо будівництва Кримського мосту

      Як прояснює він, річ у тім, що зараз це – етнічні групи, які все більше русифікуються, а колись їх розглядали як окремі етноси.

      Україна повинна бути зацікавленою ​​в такій діяльності, щоб все більше регіонів Російської Федерації набували самостійності. Дуже часто у них не вистачає внутрішнього ресурсу, тому їм теж хтось повинен допомагати,
      – підсумував Доній.

      blog_ava
      Український воїн загинув на Донбасі: з’явились моторошні фото бойової машини після вибуху
      23 березня
      7488
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бесплатная медицина в "ЛНР": рожать или пломбировать?
      23 березня , 22:01 Бесплатная медицина в "ЛНР": рожать или пломбировать?
      Ольга Черненко 304
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 березня , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 3496
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      23 березня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 947
      Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      23 березня , 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      Альона Захарова 884
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      23 березня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1926
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук