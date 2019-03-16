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      Почему Украине не удается выполнить план по увеличению добычи собственного газа

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      "Нафтогаз"
      "Нафтогаз" / Фото из открытых источников

      Правительство хочет разорвать сотрудничество с "Нафтогазом" по действующему контракту и создать новый. Одна из причин – невыполнение плана по увеличению добычи собственного газа. Однако никто не вспомнил, что сложно нарастить добычу, не имея новых лицензий и новых площадей.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" поговорил экономический эксперт Сергей Фурса.

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      Правительство Украины решило объявить войну главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву: отказывается продлевать с ним действующий контракт и хочет создать новый. При этом аргументируя это двумя факторами: высокая зарплата и премия, а также невыполнение плана по увеличению добычи собственного газа.

      Так, "Укргаздобыча" не выполнила план по увеличению добычи собственного газа. Но когда с одной стороны правительство забирает дивидендами все ресурсы из компании, а "Укргаздобыча" не может получить право на добычу газа на участках (где этот газ можно найти) – эти обвинения выглядят нелепыми,
      – подчеркнул финансовый аналитик.

      Фурса шутит: "потому что надо решить: к умным, или к красивым. Или Полтавский облсовет дает разрешение государственной компании, и тогда компания увеличивает добычу. Или правительство отправляет в Полтаву сводную группу прокуратуры и СБУ, которые должны уточнить, почему частные компании получают участки для разработки, а государственная компания, которая не дает взятки, не получает".

      Потому что очень сложно нарастить добычу, не имея новых лицензий и новых площадей,
      – подытожил эксперт.

      Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 16 марта 2019

       

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      Теги: Новости Украины Газ Видеоблоги Тарифы на газ Нафтогаз
      Источник: 24 канал
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