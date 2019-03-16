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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Чому Україні не вдається виконати план зі збільшення видобутку власного газу

      524 Читать новость на русском
      "Нафтогаз"
      "Нафтогаз" / Фото з відкритих джерел

      Уряд хоче розірвати співпрацю з "Нафтогазом" за чинним контрактом і створити новий. Одна із причин – невиконання плану зі збільшення видобутку власного газу. Однак ніхто не згадав, що складно наростити видобуток, не маючи нових ліцензій і нових площ.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розвів економічний експерт Сергій Фурса.

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      Уряд України вирішив оголосити війну голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву: відмовляється продовжувати з ним чинний контракт і хоче створити новий. При цьому аргументуючи це двома факторами: висока зарплата і премія, а також невиконання плану зі збільшення видобутку власного газу. 

      Так, "Укргазвидобування" не виконало план зі збільшення видобутку власного газу. Але коли з одного боку уряд забирає дивідендами всі ресурси з компанії, а "Укргазвидобування" не може отримати право на видобуток газу на ділянках (де цей газ можна знайти) – ці звинувачення виглядають безглуздими,
      – наголосив фінансовий аналітик.

      Фурса жартує: "Тому що треба вирішити: чи до розумних, чи до красивих. Або Полтавська облрада дає дозвіл державній компанії, і тоді компанія збільшує видобуток. Або уряд надсилає до Полтави зведену групу прокуратури і СБУ, які повинні уточнити, чому приватні компанії отримують ділянки для розробки, а державна компанія, яка не дає хабара, не отримує".

      Тому що дуже складно наростити видобуток, не маючи нових ліцензій і нових площ,
      – підсумував експерт.

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 16 березня 2019

       

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      Теги: Новини України Газ Відеоблоги Нафтогаз Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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