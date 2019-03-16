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      Нами манипулируют: зачем правительство Украины объявило "войну" главе "Нафтогаза" Коболеву

      Фінансова грамотність 261 Читать новость на русском

      Правительство Украины решило объявить войну главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву и отказывается продлевать с ним контракт. При этом аргументируя это двумя факторами: высокая зарплата и премия и невыполнения плана по наращиванию добычи. На самом деле, вся эта дискуссия очень манипуляционная, и многое в ней – неправда.

      Про добычу газа

      То есть сначала ты гоняешь "Газпром" в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт. Во-первых, про добычу. Да, "Укргаздобыча" не выполнила план по наращиванию добычи собственного газа. Но когда с одной стороны правительство забирает дивидендами все ресурсы из компании, а "Укргаздобыча" не может получить право на добычу газа на участках, где этот газ можно найти, эти обвинения выглядят нелепыми.

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      Потому что надо решить, или к умным или к красивым. Или Полтавский облсовет дает разрешения государственной компании, и тогда компания наращивает добычу, или правительство присылает в Полтаву сводную группу прокуратуры и СБУ, которые должны уточнить, почему частные компании получают участки для разработки, а государственная компания, которая не дает взятки, не получает. Потому что очень сложно нарастить добычу не имея новых лицензий и новых площадей.

      Про высокую зарплату

      И про высокую зарплату. Да, очень тяжело объяснить учительнице, которая получает пару тысяч гривен, почему зарплата в 2 миллиона гривен является рыночной и справедливой. Но надо. Потому что иначе зарплата учительницы всегда будет мизерной. Потому что пока вы не будете платить рыночный уровень для менеджмента, то никогда не будет денег для учителей и врачей. Потому что пока государственной компанией управляют люди, не интересующиеся своим уровнем официального дохода, эта самая государственная компания покупает "Вышки Бойко", переплачивая сотни миллионов долларов.

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      Пока вы платите пару тысяч гривен менеджменту, то этот менеджмент проигрывает 11 миллиардов кубометров газа в Стокгольмском арбитраже. А выигрывает их Фирташ. Когда вы платите менеджменту не рыночную зарплату, он подписывает под вашим чутким руководством контракт с "Газпромом", который стоит стране десятки миллиардов долларов. Свою высокую зарплату Коболев окупил еще в первый год. На сотни лет вперед.

      андрей коболев
      Андрей Коболев

      Мы все акционеры "Нафтогаза". И нам выгодно платить высокую зарплату менеджменту. Потому что такой менеджмент приносить компании прибыль. И мы лишь делимся ее частью. С менеджментом. Если же мы платим копейки, то на должность приходят либо идиоты (редко), либо коррупционеры (часто). И это стоит нам всем, акционерам, миллиарды долларов. Убытков. 

      Сделка с высокими зарплатами очевидно выгодна. И не политикам, которые только что порешали с Конституционным Судом, отменившим статью о незаконном обогащении, пинать менеджеров за высокие доходы. И они могут себе позволить это только в том случае, если расскажут, как получая минимальные зарплаты умудряются жить в особняках и тратить миллионы. И отменять за это наказание. И если у них будет честный ответ, который они публично дадут, то может и менеджмент тоже согласится на низкие доходы, если они позволяют жить так хорошо.

      Про премии

      И про премии. Во-первых, если в дискуссии кто то начал вспоминать премию Коболева, даже если вы спорите о теории струн, то это уже означает, что вашему оппоненту сказать нечего. И во-вторых. Вам скорее всего врут и манипулируют. Потому что потом обязательно скажут, что как так, премию в 50 миллионов выплатили, а с "Газпрома" еще не получили ничего. Ведь говорят, всегда говорят.

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      Так вот, говоруны прекрасно знают, что выплачена лишь часть премии. Которая составляет 46 миллионов долларов. Как 1% от победы в Стокгольме, что принесло на бумаге стране 4,6 миллиардов долларов. Но выплачена только часть. 20 миллионов долларов. Пропорционально тому, что уже реально получил "Нафтогаз" в качестве прибыли, списав 2 миллиарда долларов долга, которые были перед "Газпромом". И если вам сознательно врут, то не сложно догадаться, что делают это не самые честные люди.

      И да, либо мы проводим реформу корпоративного управления, либо возвращаем госкомпании политикам. Третьего не дано. Что делают с госкомпаниями политики – хорошо известно. И сейчас, Кабмин нивелирует реформу корпоративного правления, отрицая решение Набсовета продлить сотрудничество с Коболевым.

      А что, если мы делаем откат в борьбе с коррупцией, почему бы не сделать его и в энергетической сфере. А там, в будущем, может и независимость Нацбанка откатим. Чтобы вернуть НБУ под контроль народа. И чтобы никто не мешал печатать деньги.

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      Как известно и то, что именно в такие моменты в Газпроме открывают шампанское. И благодарят украинское правительство за такое приятное известие.

      Що запланував уряд щодо цін на газ і контракту з "Нафтогазом"? Уряд проти нового підвищення ціни на газ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман хоче домовитися з МВФ, щоб відтермінувати черговий ріст ціни на блакитне паливо, заплановане на травень.

       Гройсман заявив, що дасть доручення і "Нафтогазу", і Міністерству фінансів почати перемовини з МВФ ,аби ціни на газ не підвищувати надалі. Напередодні "Нафтогаз" заявив, що можна закуповувати імпортний газ дешевше, тож прем'єр-міністр вважає, що це причина не збільшувати ціни.

      Також в уряді планують переглянути контракт з головою "Нафтогазу". Кажуть, що він діяв п'ять років, і уряд загалом не знав, що саме там прописано (зокрема, що там можуть виписувати собі великі премії). Тож тепер вони мають запропонувати голові "Нафтогазу" інший контракт з новими умовами.

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Відеоблоги Фінансова грамотність Газ Тарифи на газ Нафтогаз Газпром Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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