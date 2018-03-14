Почему украинские политики толстеют после прихода к власти: Розенко дал ответ

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснил, что политики часто набирают вес после прихода к власти, потому что у них "меняется образ жизни". При этом он признался, что за последние 3 месяца похудел на 12 килограммов.

Об этом он рассказал телеведущему NewsOne Максиму Назарову.

Розенко отметил, что изменил режим питания и старается больше двигаться.

Читайте также: Ирина Билык заметно похудела: фото

При этом на вопрос, питается ли он в McDonalds, вице-премьер ответил: "У меня сейчас такая система – достаточно лояльна, и я себе позволяю это сделать 1 раз в неделю, но желательно до 12 часов дня.

Смотрите видео, на котором Розенко рассказал, почему политики толстеют после прихода к власти