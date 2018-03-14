Почему украинские политики толстеют после прихода к власти: Розенко дал ответ
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснил, что политики часто набирают вес после прихода к власти, потому что у них "меняется образ жизни". При этом он признался, что за последние 3 месяца похудел на 12 килограммов.
Об этом он рассказал телеведущему NewsOne Максиму Назарову.
Розенко отметил, что изменил режим питания и старается больше двигаться.
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При этом на вопрос, питается ли он в McDonalds, вице-премьер ответил: "У меня сейчас такая система – достаточно лояльна, и я себе позволяю это сделать 1 раз в неделю, но желательно до 12 часов дня.
Смотрите видео, на котором Розенко рассказал, почему политики толстеют после прихода к власти
Источник: 24 Канал
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