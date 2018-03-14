Чому українські політики товстіють після приходу до влади: Розенко дав відповідь
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко пояснив, що політики часто набирають вагу після приходу до влади, тому що у них "змінюється спосіб життя". При цьому він зізнався, що за останні 3 місяці схуд на 12 кілограмів.
Про це він розповів телеведучому NewsOne Максиму Назарову.
Розенко зазначив, що змінив режим харчування і намагається більше рухатися.
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При цьому на запитання, чи харчується він у McDonalds, віце-прем’єр відповів: "У мене зараз така система – досить лояльна, і я собі це дозволяю зробити 1 раз на тиждень, але бажано до 12 години дня.
Дивіться відео, на якому Розенко розповів, чому політики товстіють після приходу до влади
Джерело: 24 Канал
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