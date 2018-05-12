Почему украинские ученые выезжают за границу
Украина теряет тех, от кого зависит ее будущее и, в частности, это происходит из-за коррупции. Ученые, утомленные борьбой со взяточничеством и бюрократией, выезжают за границу.
С помощью цветных реагентов Кирилл Пиршев исследует гибель клеток.
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Из семи лет своей аспирантской деятельности в Национальной академии наук, около полутора лет он провел в лабораториях Швейцарии, Франции и США. Кирилл всегда возвращался домой, однако искушение остаться, которому покорилось большинство коллег, было. Прежде всего из-за зарплаты.
Она несравнимо выше. В эту зарплату даже закладывают какую-то избыточную часть, чтобы человек имел возможность путешествовать или как-то менять обстановку, а потом возвращался с новыми силами,
– рассказал ученый Кирилл Пиршев.
Кирилл готовит реагенты. Такое же оборудование он использовал и в США. Там часто бывает так, что университет не покупает технику, а берет в аренду в специализированных отделах. Иностранные университеты следят за ними, а час на таком оборудовании может стоить от 30 до 100-120 долларов.
Ученый Кирилл Пиршев
Это, к примеру, решило бы проблемы с оборудованием в Украине, говорят ученые. Однако, оборудование – это лишь одна из проблем. Международный марш за науку призывает власть обратить внимание на ученых.
Пытаемся тут с коллегами содействовать реформам, продвижению популяризации, ну и параллельно пытаемся делать в этих условиях науку,
– прокомментировал старший научный сотрудник НАН Антон Сененко.
Антон Сененко – старший научный сотрудник института физики НАН. Он изучает молекулярное и атомное взаимодействие. В свое время работал во Франции, однако события революции Достоинства и война на Востоке побудили его продолжать работу в Украине.
Для себя я решил, что нет, но я никогда не осуждаю тех, кто решил мигрировать. Потому что если лекарства от рака должны быть изобретены на оборудовании в той же Франции или США путем финансирования этой страны, то они должны быть изобретены быстрее,
– отметил Сененко.
Ученые жалуются, что из законных 1,7% ВВП, на науку выделяют лишь 2,0%. И это неудивительно, учитывая мизерный прирост валового продукта вообще, говорят в Министерстве образования. Там пытаются удержать украинских гениев. Лучшие научные проекты по результатам специальной конкурсной программы МОН дополнительно финансируют из бюджета.
Марш за науку в Киеве
В министерстве ожидают запуск национального фонда исследований, что со следующего года предоставит дополнительные возможности для грантового финансирования научных проектов. Также в планах базовое финансирование научной работы в университетах. Пока о состоятельности в украинских реалиях можно только мечтать.
Ученые, которые решили остаться в Украине, делают все, чтобы эти мечты осуществились. За границу они ездят обмениваться опытом, хотя и могли выбрать более легкий способ, уехав туда навсегда.