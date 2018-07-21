Почему украинские военные корабли не успели вывезти из оккупированного Крыма
Украинскую военную технику не успели вывезти из оккупированного Крыма из-за того, что у флота якобы есть долги перед севастопольскими предприятиями за выполненные судоремонтные работы. Одна из таких компаний "Остов" направила руководству Черноморского флота РФ письмо, в котором попросила воспрепятствовать вывозу кораблей из аннексированного Крыма, пока Минобороны Украины не погасит долг.
Больше о препятствии вывоза украинских кораблей из оккупированного Крыма – смотрите в программе.
Источник: 24 канал
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