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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии

Почему украинские военные корабли не успели вывезти из оккупированного Крыма

Крым.Реалии 63 Читати новину українською

Украинскую военную технику не успели вывезти из оккупированного Крыма из-за того, что у флота якобы есть долги перед севастопольскими предприятиями за выполненные судоремонтные работы. Одна из таких компаний "Остов" направила руководству Черноморского флота РФ письмо, в котором попросила воспрепятствовать вывозу кораблей из аннексированного Крыма, пока Минобороны Украины не погасит долг.

Больше о препятствии вывоза украинских кораблей из оккупированного Крыма – смотрите в программе.

Теги: Транспорт Деньги Аннексия Крыма Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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