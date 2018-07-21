Чому українські військові кораблі не встигли вивезти з окупованого Криму

Українську військову техніку не встигли вивезти з окупованого Криму через те, що у флоту начебто є борги перед севастопольськими підприємствами за виконані судноремонтні роботи. Одна з таких компаній "Остов" надіслала керівництву Чорноморського флоту РФ листа, у якому попросила перешкодити вивезенню кораблів із анексованого Криму, поки Міноборони України не погасить борг.

Більше про перешкодження вивезення українських кораблів з окупованого Криму – дивіться в програмі.