Почему украинских аграриев хотят лишить государственной поддержки: последствия для фермеров

Пока аграрии ожидают на дешевые кредиты, чтобы выкупить арендуемые же ими угодья, появилась другая проблема – в Украине хотят отменить государственные программы поддержки. И это при том, что аграрный сектор формирует 18% ВВП. Поэтому люди жалуются, что хоть соответствующих официальных решений пока нет, но напряжение растет.

Четыре года жизни Олег Науменко отдал развитию хозяйства по выращиванию органических ягод. Их голубику ели не только в Украине, но и в Великобритании, Ирландии, Голландии, странах Прибалтики и Скандинавии. Сейчас же прибыльный бизнес под угрозой и все из-за государственной политики.

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"Компенсаций в сельском хозяйстве больше не будет. Программ компенсации возмещения кредитной ставки на холодильные установки и все остальное тоже не будет. А что делать людям", – рассказал управляющий партнер хозяйства Олег Науменко.



Фермеры

Фермеры запаниковали увидев проект бюджета на 2020 год, где не предусмотрели денег на программы поддержки агропромышленного комплекса. Последние годы именно они были спасением для бизнеса. "Если мы посмотрим на страны, которые развивались таким же образом, такие как Польша, Румыния, Сербия – они все развивались за счет дотаций от государства", – добавила председатель ассоциации ягодоводства Украины Елена Каижен.

В садоводстве государство компенсировало расходы за саженцы и холодильное оборудование, помогала аграриям погасить кредиты, оказывала дотации на содержание крупного рогатого скота. Однако сейчас похоже, что денег не нашли. И не дает покоя даже мощным агрохолдингам. В частности, тем, которые занимаются скотоводством.



Юрий Кравченко

"Главная задача бизнеса – достучаться до новосозданного правительства с тем, чтобы такая программа была принята. Без этой программы, которая отсутствует в 2020 году, у нас с вами не будет в Украине возрождено скотоводство", – пояснил представитель агрохолдинга UkrLandFarming Юрий Кравченко.

Аграрии жалуются, что сейчас только и разговоров о продаже земель сельскохозяйственного назначения. А о бизнесе, который принес экономике почти 40% валютной выручки, забыли.

Имеем сегодня положительную динамику развития аграрного сектора. 17 или 20% – это ВВП и 40% валютной выручки. Введения рынка земли происходит впопыхах,

– рассказал генеральный директор компании Агропродсервис – Андрей Баран.

За последовательность и четкие правила и Ольга Трофимцева, которая до недавнего времени выполняла обязанности министра аграрной политики. "Мы им помогали становиться более конкурентными, помогали производить продукцию, которая будет конкурентной на внутреннем и внешнем рынках. Движением закрыть программы – это разрушает доверие производителей и к министерству, и к правительству", – пояснила экс и.о. министра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева.

"Кроме того профильное министерство ликвидировали, поэтому аграрии потеряли мощного лоббиста", – сказал Трофимцева. Сейчас сельскохозяйственными вопросами занимаются в министерстве экономического развития и торговли. Там уверяют: еще не решили, что делать с программами поддержки.

"Поскольку в сельском хозяйстве стратегию развития разрабатывают на несколько лет, изменение вектора приведет к катастрофе", – подтвердили эксперты.

Пока толстый похудеет, то худой сдохнет! Так что первыми пострадают мелкие предприниматели. Это делается с намерением для чего-то. Например, чтобы поделить рынок, чтобы операторы приняли более мощную долю на рынке у тех, которые не смогут,

– заявил председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Лишенные государственной поддержки, многие хозяйства прекратят свое существование, или же перейдут на иностранные рынки. Более стабильные, в отличие от украинского.