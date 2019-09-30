Чому українських аграріїв хочуть позбавити державної підтримки: наслідки для фермерів

Поки аграрії чекають на дешеві кредити, аби викупити орендовані ж ними угіддя, з’явилась інша проблема – в Україні хочуть скасувати державні програми підтримки. І це при тому, що аграрний сектор формує 18% ВВП. Тож люди скаржаться, що хоч відповідних офіційних рішень поки що немає, але напруга зростає.

Чотири роки життя Олег Науменко віддав розвитку господарства із вирощування органічних ягід. Їхню лохину їли не лише в Україні, а й в Британії, Ірландії, Голландії, країнах Прибалтики та Скандинавії. Нині ж прибутковий бізнес під загрозою й усе через державну політику.

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"Компенсацій у сільському господарстві більше не буде. Програм компенсації відшкодування кредитної ставки на холодильні установки і все інше теж не буде. А що робити людям", – розповів керуючий партнер господарства Олег Науменко.



Фермери

Фермери запанікували побачивши проєкт бюджету на 2020 рік, де не передбачили грошей на програми підтримки агропромислового комплексу. Останні роки саме вони були порятунком для бізнесу. "Якщо ми подивимося на країни, які розвивались таким самим чином, такі як Польща, Румунія, Сербія – вони всі розвивались за рахунок дотацій від держави", – додала голова асоціації Ягідництва України Олена Каіжен.

У садівництві держава компенсувала витрати за саджанці та холодильне обладнання, допомагала аграріям погасити кредити, надавала дотації на утримання великої рогатої худоби. Проте нині схоже, що грошей не знайшли. І це не дає спокою навіть потужним агрохолдингам. Зокрема, тим, які займаються скотарством.



Юрій Кравченко

"Головне завдання бізнесу – достукатися до новоствореного уряду з тим, щоб така програма була прийнята. Без цієї програми, яка відсутня у 2020 році, у нас з вами не буде в Україні відроджене скотарство", – пояснив представник агрохолдингу UkrLandFarming Юрій Кравченко.

Аграрії скаржаться, що нині тільки й розмов про продаж земель сільськогосподарського призначення. А про бізнес, який приніс економіці майже 40% валютної виручки, забули.

Маємо сьогодні позитивну динаміку розвитку аграрного сектору. 17 чи 20% – це ВВП і 40% валютної виручки. Введення ринку землі відбувається похапцем,

– розповів генеральний директор компанії Агропродсервіс, – Андрій Баран.

За послідовність та чіткі правила і Ольга Трофимцева, яка донедавна виконувала обов’язки міністра аграрної політики. "Ми їм допомагали ставати більш конкурентними, допомагали виробляти продукцію, яка буде конкурентною на внутрішньому та зовнішньому ринках. Рухом закрити програми – це руйнує довіру виробників і до міністерства, і до уряду", – пояснив екс в.о.міністра аграрної політики України Ольга Трофимцева.

"Крім того профільне міністерство ліквідували, тож аграрії втратили потужного лобіста", – сказав Трофимцева. Нині сільськогосподарськими питаннями займаються у міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Там запевняють: ще не вирішили, що робити з програмами підтримки.

"Оскільки у сільському господарстві стратегію розвитку розробляють на кілька років, зміна вектору призведе до катастрофи", – підтвердили експерти.

Поки товстий схудне, то худий здохне! Так що першими постраждають дрібні підприємці. Це робиться з наміром для чогось. Наприклад, щоб поділити ринок, щоб оператори взяли потужнішу частку на ринку у тих, які не зможуть,

– заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

Позбавлені державної підтримки, багато господарств припинять своє існування, або ж перейдуть на іноземні ринки. Більш стабільні, на відміну від українського.