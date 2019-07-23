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      Україну очікують проблеми з вивезенням урожаю зернових на півдні, – аграрії

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      Леонід Козаченко.
      Леонід Козаченко. / obozrevatel.com

      Цьогоріч очікується рекордний урожай зернових в Україні. Однак через проблеми з логістикою аграрії прогнозують виникнення транспортного колапсу на півдні країни і суттєві проблеми з вивезенням зібраного зерна.

      Полегшити ситуацію на залізниці можна було, якби держава вчасно почала готуватися до пікових навантажень у сезон збору урожаю. Однак досі нічого зроблено не було. Таку думку у коментарі виданню "Обозреватель" висловив голова Аграрної конфедерації України Леонід Козаченко.

      "Логістика сьогодні є великою проблемою для наших фермерів. У нас бракує вагонів-зерновозів. У нас є проблема з перевезенням річковими маршрутами, хоча туди багато інвестували українські компанії. І є великі проблеми з перевезеннями автомобільним транспортом. У складовій затрат ми майже 30% витрачаємо на логістику. Для порівняння: у ЄС ці витрати складають близько 12%, у США – 9%. У нас затрати на доставку у порти дуже великі у порівнянні з іншими країнами", – зазначив Козаченко.

      Така ситуація, на думку експерта, склалася через тотальну корупцію, зокрема, у залізничних перевезеннях.

      "Бізнес-спільнота і громадськість останні років десять шалено боролася проти створеної державою у цій сфері корупції. За те, щоб ми брали приклад з ЄС та США, де вагони і тяга, локомотиви є приватними. У розвинутих країнах, як правило, держава має у власності лише магістральні залізничні лінії. Всі під’їздні колії і вагони – приватні. У нас же монополія держави створювала корупцію, яка, у свою чергу, унеможливила модернізацію. Держава і сама не наробила достатньо вагонів, і іншим не дала. Зараз вагонобудівні заводи завантажені заявками, але ми дуже запізнилися. А по приватній тязі, по локомотивах взагалі держава опирається, як то кажуть, до останнього патрона", – підкреслив Козаченко.

      Полегшити ситуацію на залізниці можна було, якби держава вчасно почала готуватися до пікових навантажень у сезон збору урожаю. Однак досі нічого зроблено не було.

      "Трохи зняти напругу можна було, якби "Укрзалізниця" взяла в оренду хоча б сотні дві локомотивів і три-чотири тисячі вагонів. Цього ніхто не зробив. На жаль, ми вимушені будемо терпіти ці всі негаразди", – переконаний Козаченко.

      Ситуація, на думку експерта, ускладнюється ще й тим, що держава так і не ухвалила необхідних законів для стимулювання річкових перевезень, що дозволило би втричі збільшити перевезення. Більше того, враховуючи початок ремонту шлюзів на Дніпрі, цей вид транспортування навпаки обмежиться. Недостатньо зроблено і для налагодження логістики з використанням автомобільного транспорту.

      Проблема номер один у розвитку логістичних проектів – це корупція. Друга проблема – брак досвіду. Все решта – похідні. Краще зараз не стане, ситуація у зв’язку з логістичними проблемами лише погіршиться. Не роблячи приватною тягу, вагони, не роблячи те, що в Європі зробили ще 100 років тому, ми цю проблему залишаємо невирішеною,
      – підкреслив Козаченко.

      Як повідомлялось раніше, у південних регіонах України найближчим часом станеться транспортний колапс через очікувані пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря та інфраструктуру Одеської залізниці у зв'язку із сезонним зростанням перевезень зернових та будівельних (щебінь) вантажів, зростанням експорту та транзиту залізорудної сировини, а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України. Експерти закликають владу вжити заходів для недопущення транспортного колапсу, у тому числі, віддати пріоритет транспортуванню українських вантажів.

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      Теги: Новини України Зерно
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