Почему в Украине аномально теплая зима

Синоптики зафиксировали 18 декабря рекордно теплую температуру в столице – 12 градусов выше нуля. А в некоторых регионах температура повысилась до +15. В Киеве даже установили рекорд – самый теплый декабрь за последние 75 лет. Когда нам готовиться к похолоданию и чем для украинцев может обернуться такая теплая зима – читайте дальше.

Рядом с елкой, которую уже украсили к новогодним праздникам, киевляне гуляют в легких куртках, в кроссовках и солнцезащитных очках. Теплу киевляне радуются, однако понимают, что ситуация не совсем нормальная.

Интересно! Прогноз погоды на 19 декабря: Святому Николаю сани не будут нужны

Киевлянин Алексей отметил, что климат меняется и это ощутимо. Каждый год зимы становятся все теплее. В этом году температура побила рекорды в Киеве и Ровно. Такое тепло присуще октябрю, а в декабре средняя норма должна составлять почти минус 3 градуса.



Температура воздуха в декабре за последние 5 лет в Украине

Экологи говорят, глобальное потепление – это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества, его последствия мы ощущаем уже сейчас. Не зря об этом голосят даже самые молодые, как Грета Тунберг. Которая недавно стала человеком года по версии журнала ТІМЕ.

Кто такая Грета Тунберг

Грета Тунберг – 16-летняя шведская школьница, которая активно выступает за остановку глобального потепления, а также против изменений климата. Первые инициативные акции протеста девушка начала в Стокгольме. Ее протесты приобрели популярность в социальных сетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.



Грета Тунберг / Фото: Getty images

В августе 2018 года Грета Тунберг устроила забастовку на ступенях здания парламента Швеции, где потребовала от властей действий для сохранения окружающей среды. В ноябре 2018 года девушка выступала на TEDxStockholm, освещая проблему экологии на планете, а в январе 2019 года Грету пригласили на экологический форум в Давосе, в Швейцарии.

Однако мировую знаменитость Грета получила в сентябре 2019 года. Она вместе со своими отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Громкая речь 16-летней школьницы, в которой она призвала чиновников действовать немедленно, распространилась иностранными изданиями со скоростью света. Грета заверила, что в случае бездеятельного наблюдения за экологическими проблемами будущие поколения окажутся в экологическом аду.

Смотрите выступление Греты Тунберг на саммите ООН:

Координатор по вопросам изменения климата "Экодействие" Евгения Засядько отметила, если мы не изменим свою политику до конца столетия, температура может достичь +3 градуса. А каждый градус означает +10 дней теплого периода.

Чем такая температурная аномалия может грозить

Смог, подтопление, или же наоборот засухи. Из-за резких температурных колебаний может погибнуть урожай. Страдают животные, которые впадают в спячку, потому что их режим может быть нарушен. Однако, похолодание, говорят синоптики, следует ждать уже с 19 декабря.