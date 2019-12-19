Чому в Україні аномально тепла зима

Синоптики зафіксували 18 грудня рекордно теплу температуру у столиці – 12 градусів вище нуля. А у деяких регіонах температура підвищилася до +15. У Рівному навіть встановили рекорд – найтепліший грудень за останні 75 років. Коли нам готуватись до похолодання і чим для українців може обернутися така тепла зима – читайте далі.

Поруч із ялинкою, яку вже прикрасили до новорічних свят, кияни гуляють у легких куртках, в кросівках та сонцезахисних окулярах. Теплу кияни радіють, однак розуміють, що ситуація не зовсім нормальна.

Цікаво! Прогноз погоди на 19 грудня: Святому Миколаю сани не будуть потрібні

Киянин Олексій наголосив, що клімат змінюється і це відчутно. Щороку зими стають дедалі теплішими. Цього року температура побила рекорди у Києві та Рівному. Таке тепло притаманне жовтню, а у грудні середня норма повинна становити майже мінус 3 градуси.



Температура повітря у грудні за останні 5 років в Україні

Екологи кажуть, глобальне потепління – це не просто слова чи "стурбованість" міжнародної спільноти, його наслідки ми відчуваємо вже зараз. Не даремно про це голосять навіть наймолодші, як Грета Тунберг. Яка нещодавно стала людиною року за версією журналу ТІМЕ.

Хто така Грета Тунберг

Грета Тунберг – 16-річна шведська школярка, яка активно виступає за зупинку глобального потепління, а також проти змін клімату. Перші ініціативні акції протесту дівчина розпочала у Стокгольмі. Її протести набули популярності у соціальних мережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.



Грета Тунберг / Фото: Getty images

У серпні 2018 року Грета Тунберг влаштувала страйк на сходах будівлі парламенту Швеції, де вимагала від влади дій задля збереження довкілля. У листопаді 2018 року дівчина виступала на TEDxStockholm, висвітлюючи проблему екології на планеті, а в січні 2019 року Грету запросили на екологічний форум у Давосі, що у Швейцарії.



Однак світову знаменитість Грета отримала у вересні 2019 року. Вона разом зі своїми батьком взяла участь у кліматичній конференції ООН. Гучна промова 16-річної школярки, у якій вона закликала високопосадовців негайно діяти, поширилася іноземними виданнями зі швидкістю світла. Грета запевнила, що в разі бездіяльного спостерігання за екологічними проблемами майбутні покоління опиняться в екологічному пеклі.

Дивіться виступ Грети Тунберг на саміті ООН:

Координаторка з питань зміни клімату "Екодія" Євгенія Засядько наголосила, якщо ми не змінимо свою політику до кінця сторіччя, температура може сягнути +3 градуси. А кожен градус означає +10 днів теплого періоду.

Чим така температурна аномалія може загрожувати

Смог, підтоплення, або ж навпаки посухи. Через різкі температурні коливання може загинути врожай. Страждають тварини, які впадають в сплячку, бо їхній режим може бути порушений. Однак, похолодання, кажуть синоптики, слід чекати вже з 19 грудня.