Прогноз погоди на 19 грудня: Святому Миколаю сани не будуть потрібні
Погода в Україні у четвер, 19 грудня, буде знову теплою та сонячною. Температура залишиться надалі високою, опадів не буде.
Наталка Діденко у фейсбуці пожартувала, що "якщо ви завтра побачите імпозантного старшого чоловіка у темних окулярах, з великою сумкою, у шортах та футболці, це буде Миколай".
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Найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та у Криму – від +10 до +12 градусів тепла.
Загалом у південній частині та в західних областях протягом дня буде +8...+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря – +5...+9 градусів тепла.
Вітер буде південно-східним, помірним, а на Сході – північно-східним та поривчастим.
У Києві 19 грудня також буде тепло – +6...+8 градусів тепла.
Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +5…+7
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на 19 грудня від Укргідрометцентру