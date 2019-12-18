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      Прогноз погоди на 19 грудня: Святому Миколаю сани не будуть потрібні

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      Прогноз погоди на 19 грудня / twitter.com

      Погода в Україні у четвер, 19 грудня, буде знову теплою та сонячною. Температура залишиться надалі високою, опадів не буде.

      Наталка Діденко у фейсбуці пожартувала, що "якщо ви завтра побачите імпозантного старшого чоловіка у темних окулярах, з великою сумкою, у шортах та футболці, це буде Миколай". 

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      Найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та у Криму – від +10 до +12 градусів тепла.

      Загалом у південній частині та в західних областях протягом дня буде +8...+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря – +5...+9 градусів тепла.

      Вітер буде південно-східним, помірним, а на Сході – північно-східним та поривчастим.

      У Києві 19 грудня також буде тепло – +6...+8 градусів тепла.

      Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +5…+7

      Київ – +6…+8

      погода 19 грудня україна
      Прогноз погоди на 19 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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