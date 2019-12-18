Прогноз погоди на 19 грудня: Святому Миколаю сани не будуть потрібні

Погода в Україні у четвер, 19 грудня, буде знову теплою та сонячною. Температура залишиться надалі високою, опадів не буде.

Наталка Діденко у фейсбуці пожартувала, що "якщо ви завтра побачите імпозантного старшого чоловіка у темних окулярах, з великою сумкою, у шортах та футболці, це буде Миколай".

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Найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та у Криму – від +10 до +12 градусів тепла.

Загалом у південній частині та в західних областях протягом дня буде +8...+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря – +5...+9 градусів тепла.

Вітер буде південно-східним, помірним, а на Сході – північно-східним та поривчастим.

У Києві 19 грудня також буде тепло – +6...+8 градусів тепла.

Прогноз погоди на неділю, 15 грудня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +5…+7

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на 19 грудня від Укргідрометцентру