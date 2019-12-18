Прогноз погоды на 19 декабря: Святому Николаю сани не потребуются
Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет снова теплой и солнечной. Температура останется в дальнейшем высокой, осадков не будет.
Наталья Диденко в фейсбуке пошутила, что "если вы завтра увидите импозантного старшего мужчину в темных очках, с большой сумкой, в шортах и футболке, это будет Николай".
Читайте также: В декабре в Украине расцвели деревья: фото
Теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и в Крыму – от +10 до +12 градусов тепла.
Всего в южной части и в западных областях в течение дня будет +8...+13 градусов, однако на остальной территории предполагается несколько более свежий воздух – +5...+9 градусов тепла.
Ветер будет юго-восточным, умеренным, а на Востоке – северо-восточным и порывистым.
В Киеве 19 декабря также будет тепло – +6...+8 градусов тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +10…+12
Львов – +10…+12
Ивано-Франковск – +8…+10
Тернополь – +8…+10
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +7…+9
Луцк – +7…+9
Ровно – +7…+9
Житомир – +7…+9
Винница – +7…+9
Одесса – +9…+11
Николаев – +9…+11
Херсон – +7…+9
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +7…+9
Черкассы – +7…+9
Чернигов – +5…+7
Сумы – +5…+7
Полтава – +6…+8
Днепр – +7…+9
Запорожье – +7…+9
Донецк – +6…+8
Луганск – +6…+8
Харьков – +5…+7
Киев – +6…+8
Прогноз погоды на 19 декабря от Укргидрометцентра