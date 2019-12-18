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      Прогноз погоды на 19 декабря: Святому Николаю сани не потребуются

      58 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 19 декабря / twitter.com

      Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет снова теплой и солнечной. Температура останется в дальнейшем высокой, осадков не будет.

      Наталья Диденко в фейсбуке пошутила, что "если вы завтра увидите импозантного старшего мужчину в темных очках, с большой сумкой, в шортах и ​​футболке, это будет Николай".

      Читайте также: В декабре в Украине расцвели деревья: фото

      Теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и в Крыму – от +10 до +12 градусов тепла.

      Всего в южной части и в западных областях в течение дня будет +8...+13 градусов, однако на остальной территории предполагается несколько более свежий воздух – +5...+9 градусов тепла.

      Ветер будет юго-восточным, умеренным, а на Востоке – северо-восточным и порывистым.

      В Киеве 19 декабря также будет тепло – +6...+8 градусов тепла.

      Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +10…+12

      Львов – +10…+12

      Ивано-Франковск – +8…+10

      Тернополь – +8…+10

      Черновцы – +9…+11

      Хмельницкий – +7…+9

      Луцк – +7…+9

      Ровно – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Винница – +7…+9

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +9…+11

      Херсон – +7…+9

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – +7…+9

      Черкассы – +7…+9

      Чернигов – +5…+7

      Сумы – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Днепр – +7…+9

      Запорожье – +7…+9

      Донецк – +6…+8

      Луганск – +6…+8

      Харьков – +5…+7

      Киев – +6…+8

      погода 19 грудня україна
      Прогноз погоды на 19 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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