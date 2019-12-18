Прогноз погоды на 19 декабря: Святому Николаю сани не потребуются

Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет снова теплой и солнечной. Температура останется в дальнейшем высокой, осадков не будет.

Наталья Диденко в фейсбуке пошутила, что "если вы завтра увидите импозантного старшего мужчину в темных очках, с большой сумкой, в шортах и ​​футболке, это будет Николай".

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Теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и в Крыму – от +10 до +12 градусов тепла.

Всего в южной части и в западных областях в течение дня будет +8...+13 градусов, однако на остальной территории предполагается несколько более свежий воздух – +5...+9 градусов тепла.

Ветер будет юго-восточным, умеренным, а на Востоке – северо-восточным и порывистым.

В Киеве 19 декабря также будет тепло – +6...+8 градусов тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +10…+12

Львов – +10…+12

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +7…+9

Ровно – +7…+9

Житомир – +7…+9

Винница – +7…+9

Одесса – +9…+11

Николаев – +9…+11

Херсон – +7…+9

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +7…+9

Черкассы – +7…+9

Чернигов – +5…+7

Сумы – +5…+7

Полтава – +6…+8

Днепр – +7…+9

Запорожье – +7…+9

Донецк – +6…+8

Луганск – +6…+8

Харьков – +5…+7

Киев – +6…+8



Прогноз погоды на 19 декабря от Укргидрометцентра