Почему в Украине могут подорожать овощи

Уже в эти выходные, с 12 по 13 января, могут подорожать овощи. В частности картофель, морковь, свекла, все виды капусты и лука, украинские помидоры, петрушка, укроп, шпинат, а также грибы, яблоки и груши.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

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Он отметил, что цены могут подорожать из-за ухудшения погодных условий по всей территории Украины.

В ближайшие выходные стоит ожидать ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов. Никаких теорий заговора – только погода. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки,

– отметил Алексей Дорошенко.

Стоит отметить, что картофель в конце декабря в Киеве стоил от 7-8 гривен за килограмм, сейчас цена стартует от 10 гривен, а иногда доходит до 20. И хотя прогнозы Ассоциации поставщиков торговых сетей предсказывали рост ее стоимости, но этот скачок больше связан с тем, что часть людей и хозяйств не хочет продавать ее, чтобы не испортить, а другие не могут вовремя довезти из-за сложных погодных условий, особенно в сельской местности.

Эксперт отметил, что в первую очередь дефицит может возникнуть на рынках, но может "зацепить" и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды, а именно в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Также морозы будут влиять и на ценообразование в более значительной перспективе. На рынке появится большое количество овощей и фруктов, которые пострадали от низкой температуры или быстро портятся. Поэтому их стоимость будет умеренно низкой, но будет соответствовать качеству,

– добавил Дорошенко.

К слову, в 2019 году украинцам следует ожидать подорожания мяса, картофеля и черного хлеба. Цена на мясо вырастет на 10-12%, а картофель – на 30%. Кроме того, глава Ассоциации добавил, что из-за проблем с сырьем есть вероятность, что подпрыгнет цена и на молочные продукты. Также возрастет стоимость гречки, манной, перловой, ячневой и кукурузной крупы.