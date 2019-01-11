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      Почему в Украине могут подорожать овощи

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      В Украине подорожают овощи
      В Украине подорожают овощи / unsplash.com

      Уже в эти выходные, с 12 по 13 января, могут подорожать овощи. В частности картофель, морковь, свекла, все виды капусты и лука, украинские помидоры, петрушка, укроп, шпинат, а также грибы, яблоки и груши.

      Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

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      Он отметил, что цены могут подорожать из-за ухудшения погодных условий по всей территории Украины.

      В ближайшие выходные стоит ожидать ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов. Никаких теорий заговора – только погода. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки,
      отметил Алексей Дорошенко.

      Стоит отметить, что картофель в конце декабря в Киеве стоил от 7-8 гривен за килограмм, сейчас цена стартует от 10 гривен, а иногда доходит до 20. И хотя прогнозы Ассоциации поставщиков торговых сетей предсказывали рост ее стоимости, но этот скачок больше связан с тем, что часть людей и хозяйств не хочет продавать ее, чтобы не испортить, а другие не могут вовремя довезти из-за сложных погодных условий, особенно в сельской местности.

      Эксперт отметил, что в первую очередь дефицит может возникнуть на рынках, но может "зацепить" и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды, а именно в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

      Также морозы будут влиять и на ценообразование в более значительной перспективе. На рынке появится большое количество овощей и фруктов, которые пострадали от низкой температуры или быстро портятся. Поэтому их стоимость будет умеренно низкой, но будет соответствовать качеству,
      – добавил Дорошенко.

      К слову, в 2019 году украинцам следует ожидать подорожания мяса, картофеля и черного хлеба. Цена на мясо вырастет на 10-12%, а картофель – на 30%. Кроме того, глава Ассоциации добавил, что из-за проблем с сырьем есть вероятность, что подпрыгнет цена и на молочные продукты. Также возрастет стоимость гречки, манной, перловой, ячневой и кукурузной крупы.

      Теги: Новости Украины Деньги Цены
      Источник: 24 Канал
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