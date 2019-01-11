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      Чому в Україні можуть подорожчати овочі та фрукти

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      В Україні подорожчають овочі
      В Україні подорожчають овочі / unsplash.com

      Вже цими вихідними, з 12 по 13 січня, можуть подорожчати овочі. Зокрема картопля, морква, буряк, усі види капусти та цибулі, українські помідори, петрушка, кріп, шпинат, а також гриби, яблука та груші.

      Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у Facebook.

      Читайте також: Що в Україні подорожчало і подешевшало у грудні: перелік товарів та послуг

      Він зазначив, що ціни можуть подорожчати через погіршення погодних умов по всій території України. 

      Найближчими вихідними варто очікувати цінових стрибків і відсутності деяких продуктів. Ніяких теорій змови – лише погода. Ми вже спостерігали це минулого року, коли температура різко знизилася, а дороги засипало снігом. Через неможливість доставити продукти вчасно вже зараз відбуваються цінові стрибки,
      – зауважив Олексій Дорошенко.

      Варто зазначити, що картопля наприкінці грудня у Києві коштувала від 7-8 гривень за кілограм, наразі ціна стартує від 10 гривень, а іноді доходить до 20. І хоча прогнози Асоціації постачальників торговельних мереж передбачали зростання її вартості, але цей стрибок більше пов'язаний із тим, що частина людей і господарств не хоче продавати її, щоб не зіпсувати, а інші не можуть вчасно довезти через складні погодні умови, особливо в сільській місцевості.

      Експерт зазначив, що у першу чергу дефіцит може виникнути на ринках, але може "зачепити" й окремі магазини, особливо в регіонах, де прогнозується погіршення погоди, а саме у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

      Також морози впливатимуть і на ціноутворення у більш значній перспективі. На ринку з'явиться велика кількість овочів і фруктів, які постраждали від низької температури або швидко псуються. Відтак їх вартість буде помірно невисокою, але відповідатиме якості,
      – додав Дорошенко.

      До слова, у 2019 році українцям слід очікувати на подорожчання м'яса, картоплі та чорного хліба. Ціна на м’ясо зросте на 10-12%, а картоплю – на 30%. Крім того, глава Асоціації додав, що через проблеми з сировиною є ймовірність, що підстрибне ціна і на молочні продукти. Також зросте вартість гречки, манної, перлової, ячної та кукурудзяної крупи.

      Теги: Новини України Гроші Ціни
      Джерело: 24 Канал
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