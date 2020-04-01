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      Почему в Украине подорожали самые необходимые товары: объяснение экспертов

      - Читати новину українською

      В одной из торговых сетей подсчитали, что за последнее время почти вдвое подорожал набор продуктов для приготовления борща. Не прекращают расти цены на маски и антисептики, которые необходимы, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Почему так произошло и к чему готовиться украинцам – читайте в материале 24 канала.

      Украинцы заметили, что с начала карантина резко выросли цены на продукты, поэтому увеличился и средний чек. В одной из торговых сетей подсчитали: на полцены подорожала гречка, выросла стоимость муки, сахара, яиц, макарон и пшеничной крупы. Цена борщевого набора изменилась с 35% до 130%.

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      Сейчас морковь и лук стоят вдвое больше. Представители торговых сетей объяснили, что произошло это из-за кризиса и поставщиков, которые продают продукцию по завышенной стоимости. То есть, из-за карантина выросли затраты на производство и логистику.

      Мы проводим усиленные переговоры с нашими поставщиками по недопущению повышения отпускных цен. Также компания приняла решение о снижении торговой наценки на определенную группу и категорию товаров первой необходимости,
      – рассказал представитель торговой сети Сергей Демченко.

      Впрочем, по мнению экономиста Игоря Гарбарука, картофель как лежал в хранилищах, так и лежит. То есть, нет причин, чтобы на него искусственно за несколько дней поднять цену на 30-60%. Он добавил, что сегодня абсолютно слабая система управления в Украине, которая позволяет определенным "дельцам" наживаться.

      Это также происходит с масками и антисептиками. По словам экспертов, бешеные цены на них в Украине – еще не окончательные, ведь могут расти. Стоимость защитных средств выросла из-за спекулянтов, которые на этом нажились, вдобавок, цену повысил и производитель. Поэтому себестоимость одной маски в Китае возросла в 10 раз. К этому добавились расходы на доставку.

      В Китае, когда был пик заболеваемости, эта маска стоила от 5 долларов за единицу. Они также вынуждены приобретать по повышенным ценам сырье для своих товаров, доставлять все это, доплачивать людям за то, что они работают вне режима работы, ночью,
      – пояснил директор сети медтехники Алексей Давыденко.

      Антимонопольный комитет Киевской области уже начал выяснять значительный рост цен на продукты и средства индивидуальной защиты.

      Сейчас там заявили, что за последнюю неделю цены перестали расти. Однако эксперты отметили: не стоит ожидать от этого органа сверхбыстрых действий. Ведь главным регулятором цен является Министерство экономического развития.

      карантин Україна коронавірус
      Какие запреты действуют в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Катерина Степанова, Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Продукты Цены
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