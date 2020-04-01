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      Чому в Україні подорожчали ціни на найнеобхідніші товари: пояснення експертів

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      В одній з торгівельних мереж підрахували, що за останній час майже вдвічі подорожчав набір продуктів для приготування борщу. Не припиняють зростати й ціни на маски та антисептики, які необхідні, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом. Чому так сталось і до чого готуватись українцям – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Українці помітили, що від початку карантину різко зросли ціни на продукти, тож збільшився і середній чек. В одній з торговельних мереж підрахували: на пів ціни здорожчала гречка, зросла вартість борошна, цукру, яєць, макаронів та пшеничної крупи. Ціна борщового набору змінилась від 35% до 130%.

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      Зараз морква та цибуля коштують вдвічі більше. Представники торговельних мереж пояснили, що сталося це через кризу та постачальників, які продають продукцію за завищеною вартістю. Тобто, через карантин зросли витрати на виробництво та логістику.

      Ми проводимо посилені переговори з нашими постачальниками щодо недопущення підвищення відпускних цін. Також компанія прийняла рішення щодо зниження торговельної націнки на певну групу і категорію товарів першої необхідності,
      – розповів представник торговельної мережі Сергій Демченко.

      Втім, на думку економіста Ігоря Гарбарука, картопля як лежала в сховищах, так і лежить. Тобто, немає причин, щоб на неї штучно за кілька днів підняти ціну на 30-60%. Він додав, на сьогодні є абсолютно слабка система управління в Україні, яка дозволяє певним "ділкам" наживатися.

      Це також відбувається з масками та антисептиками. За словами експертів, шалені ціни на них в Україні – ще не остаточні, адже можуть зростати й надалі. Вартість захисних засобів зросла через спекулянтів, які на цьому нажилися, на додачу, ціну підвищив й виробник. Відтак собівартість однієї маски у Китаї зросла у 10 разів. До цього додалися витрати на доставку.

      В Китаї, коли був пік захворюваності, ця маска коштувала від 5 доларів за одиницю. Вони також вимушені купувати товарів за підвищеними цінами сировину для своїх товарів, доставляти все це, доплачувати людям за те, що вони працюють поза режимом роботи, вночі,
      – пояснив директор мережі медтехніки Олексій Давиденко.

      Антимонопольний комітет Київської області вже почав з'ясовувати значне зростання цін на продукти та засоби індивідуального захисту.

      Нині там заявили, що за останній тиждень ціни перестали збільшуватись. Проте експерти зазначили: не варто очікувати від цього органу надшвидких дій. Адже головним регулятором цін є Міністерство економічного розвитку.

      карантин Україна коронавірус
      Які заборони діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Степанова, Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Продукти Ціни
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