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Почему виновников ситуации с птичьим могильщиком задерживают только сейчас

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Птицефабрика Евгения Сигала, продукцию которого мы знаем под брендом "Гаврилівські курчата", еще в прошлом году просто в поле выбросила десятки тысяч тонн куриных отходов. Тушки присыпали тонким слоем земли. Злоумышленников не волновало даже то, что неподалеку жилые дома.

И это уже не первый такой поступок на счету предприятия экс-регионала Сигала. Могильник отходов угрожал здоровью и даже жизни местных жителей.

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От едкого трупного запаха местные жители задыхаются, массово начали болеть дети. Опасные соединения из могильника, как азот и аммиак, попали в землю и грунтовые воды. На поле мертвые туши это предприятие выбрасывает уже не впервые.


Птицефабрика Сигала выбросила в поле десятки тысяч тонн куриных отходов

В 2012 году у них тоже была чрезвычайная ситуация, и выход из нее нашли такой же. В ГПУ подсчитали, предприятие нанесло ущерб окружающей среде на более 200 миллионов гривен.

Они считают, что так можно себя вести, хотя эти останки относятся к разряду опасных. Таким путем они делают рекультивацию, используют земли не по назначению,
– отметил начальник Государственной экологической инспекции в Киевской области Николай Криницкий.

Полиция опубликовала и телефонные разговоры воротил, которые решают, как и где будут хоронить очередную партию курятины. А в сети появилось видео штурма компании "Агромарс", в которую входит комплекс.

Проведенными мероприятиями были установлены непосредственные организаторы противоправной деятельности. Это владельцы данного предприятия и один из руководителей структурного подразделения,
– сказала спикер Департамент защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

И хоть имен правоохранители не называют, СМИ получили подтверждение, что речь идет о руководителях предприятия, в частности, экс-регионале Евгении Сигале и его жене Марине. На аграрном рынке Сигал  около 20 лет, в 2013 году его состояние оценили в 300 миллионов долларов.

Екс-регіонал Євген Сігал
Экс-регионал Евгений Сигал

В Генпрокуратуре говорят, владельцы, закапывая курятину, экономили деньги. Так дешевле, чем перерабатывать и утилизировать отходы. Организаторов куриного могильника подозревают в создании преступной организации и в нарушении экологической безопасности.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Экология Євген Сигал
Источник: 24 Канал
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