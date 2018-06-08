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Чому винуватців ситуації з пташиним могильником, якій вже не один рік, затримують лише зараз

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Птахофабрика Євгена Сігала, продукцію якої ми знаємо під брендом "Гаврилівські курчата", ще минулого року просто у поле викинула десятки тисяч тонн курячих відходів. Тушки присипали тонким шаром землі. Зловмисників не переймало навіть те, що неподалік житлові будинки.

І це вже не перший такий вчинок на рахунку підприємства екс-регіонала Сігала. Могильник відходів загрожував здоров'ю і навіть життю місцевих мешканців.

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Від їдкого трупного запаху місцеві мешканці задихаються, масово хворіти почали діти. Небезпечні сполуки з могильника, як азот і аміак, потрапили у землю та ґрунтові води. На поле мертві туші це підприємство викидає вже не вперше.


Птахофабрика Сігала викинула в поле десятки тисяч тонн курячих відходів

У 2012 році у них теж була надзвичайна ситуація, і вихід з неї знайшли такий же. У ГПУ підрахували, підприємство завдало збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.

Вони вважають, що так можна поводитись, хоча ці залишки відносяться до розряду небезпечних. Таким шляхом вони роблять рекультивацію, використовують землі не за призначенням,
– зазначив начальник Державної екологічної інспекції у Київській області Микола Криницький.

Поліція опублікувала і телефонні розмови ділків, які вирішують, як і де будуть ховати чергову партію курятини. А в мережі з’явилось відео штурму компанії "Агромарс", до якої входить комплекс.

Проведеними заходами були встановлені безпосередні організатори протиправної діяльності. Це власники даного підприємства та один із керівників структурного підрозділу,
– сказала речниця Департамент захисту економіки НПУ Наталія Калиновська.

І хоч імен правоохоронці не називають, ЗМІ отримали підтвердження, що йдеться про керівників підприємства, зокрема екс-регіонала Євгена Сігала та його дружину Марину. На аграрному ринку Сігал в близько 20 років, у 2013 році його статки оцінили у 300 мільйонів доларів.

Екс-регіонал Євген Сігал
Екс-регіонал Євген Сігал

В Генпрокуратурі кажуть, власники, закопуючи курятину, заощаджували гроші. Так дешевше, ніж переробляти та утилізувати відходи. Організаторів курячого могильника підозрюють у створенні злочинної організації та в порушенні екологічної безпеки.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Новини політики ГПУ Євген Сігал Екологія
Джерело: 24 Канал
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