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      Почему Восток поддержал Зеленского больше, чем Бойко: объяснение эксперта

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      Олег Саакян в прямом эфире 24 канала
      Олег Саакян в прямом эфире 24 канала / 24 канал

      Очень часто украинские избиратели выбирали между наибольшим и наименьшим злом, между Россией и Европой и по принципу "свой" или "чужой".

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.

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      Именно поэтому, по его мнению, монополия на образ своего, хотя возможного и плохого, часто была у пророссийского кандидата.

      Зеленский сломал эту монополию на выборах. Фактически, у избирателя из индустриальных городков, преимущественно русскоязычного, наконец-то появился "свой" кандидат, который декларирует проукраинские позиции,
      – объяснил политический эксперт.

      И добавил, что за Зеленского голосовали те избиратели, которые симпатизируют Советскому союзу, однако не готовы поддержать кандидата, который сдает интересы Украины России. Ведь Бойко, особенно после визита в РФ ассоциируется именно с Москвой.

      Голосування на Сході
      Как на Востоке распределились голоса между кандидатами

      "Электорат на Востоке продемонстрировал, что его большая часть – украинский советский электорат, а лишь треть – под влиянием России", – подчеркнул Саакян.

      По его словам, это – позитив, ведь наконец мы можем выделить часть избирателей, которая является более проукраинской, чем российскими симпатиками.

      Остаточні результати екзит-полу
      Окончательные результаты экзит-пола

       

      Смотрите полное интервью с политологом Олегом Саакяном:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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