Почему Восток поддержал Зеленского больше, чем Бойко: объяснение эксперта

Очень часто украинские избиратели выбирали между наибольшим и наименьшим злом, между Россией и Европой и по принципу "свой" или "чужой".

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.

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Именно поэтому, по его мнению, монополия на образ своего, хотя возможного и плохого, часто была у пророссийского кандидата.

Зеленский сломал эту монополию на выборах. Фактически, у избирателя из индустриальных городков, преимущественно русскоязычного, наконец-то появился "свой" кандидат, который декларирует проукраинские позиции,

– объяснил политический эксперт.

И добавил, что за Зеленского голосовали те избиратели, которые симпатизируют Советскому союзу, однако не готовы поддержать кандидата, который сдает интересы Украины России. Ведь Бойко, особенно после визита в РФ ассоциируется именно с Москвой.



Как на Востоке распределились голоса между кандидатами

"Электорат на Востоке продемонстрировал, что его большая часть – украинский советский электорат, а лишь треть – под влиянием России", – подчеркнул Саакян.

По его словам, это – позитив, ведь наконец мы можем выделить часть избирателей, которая является более проукраинской, чем российскими симпатиками.



Окончательные результаты экзит-пола

Смотрите полное интервью с политологом Олегом Саакяном: