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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Зеленский может быть первым президентом, который сам захочет уйти, – Бессмертный

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      Роман Безсмертный в прямом эфире 24 канала
      Роман Безсмертный в прямом эфире 24 канала / 24 канал

      По результатам экзит-пола, кандидат в президенты Роман Бессмертный получил поддержку 0,1% украинских избирателей. Однако он готов работать и дальше и намерен повести свою политическую силу на предстоящих парламентских выборах.

      Об этом в прямом эфире рассказал кандидат в президенты Роман Бессмертный.

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      О результатах экзит-пола

      По его словам, те цифры, которые обнародовал экзит-пол в значительной мере определил фильм "Слуга народа". Ведь ключевая составляющая любых выборов, эмоциональная.

      Ответ, почему мы так дорого платим каждый раз, лежит на поверхности. Ведь тот слой населения, который называется элитой и формирует мысли, очень узкий и молчаливый,
      – пояснил политик.

      И добавил, что причина в том, что на протяжении веков эту когорту всегда унижали.

      Остаточні результати екзит-полуОкончательные результаты экзит-пола

      Кроме этого, кандидат в президенты отметил, что не знал большей травли, чем тогда, когда в 2005 году на выборах, будучи одним из лидером "Нашей Украины", признал победу конкурента. По мнению Бессмертного, особенность украинского политикума в том, что его представители не хотят признавать выбор народа.

      Что известно о Бессмертном?
      Украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы, руководителем фракции "Наша Украина" в ВРУ, а также послом Украины в Беларуси.

      "Из пяти лидеров только Гриценко участвовал в дебатах. Те, кто общался примитивно, получили поддержку, те же, кто предлагал содержание – остались позади", – подчеркнул Бессмертный.

      Про свой результат на выборах

      Бессмертный заверил, что осознает свой результат на президентских выборах. "Понимаю, где мы чего-то достигли, а над чем еще нужно поработать", – добавил он.

      Каждый раз мы выбираем между жизнью и смертью. И нужно привыкать, что политика, это – лишь одна составляющая нашей жизни, которая дает эмоциональную установку на определенные годы,
      – подчеркнул политик.

      Он также отметил, что обвинять социологов или экзит-пол – это постсоветский синдром. "Такое впечатление, что каждый раз мы машем молотом и бьем себя по голове. Важно сохранять спокойствие и не впадать в крайности", – уверен Безсмертный.

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      "Очевидно, что в украинском обществе есть определенные стереотипы. Я не обвиняю никого в том, что меня не подавали в социологических опросах сразу после того, как я объявил о намерении баллотироваться. Не могу требовать от украинской политики больше, чем она может обеспечить", – прокомментировал кандидат в президенты.

      Мы очень медленно меняемся, рожаем идеи и проводим реформы. Большинство государств на постсоветском пространстве институционально поменялись, мы же проходим этот путь очень трудно,
      – убежден Бессмертный.

      И объяснил, что причиной является то, что институциональная модель, заложенная Конституцией, заставляет выбирать между жизнью и смертью. А также отметил, что президент сейчас обладает чрезмерными полномочиями, хотя в Украине – парламентско-президентская республика.

      О втором туре, своих политических планах и Гриценко

      По мнению политика, Зеленский может быть первым президентом, который сам захочет уйти. Или же его просто сделают таким как и всех предыдущих руководителей государства. Во втором туре будет очень сложная борьба с выбрасыванием большого количества неприятного компромата, убежден Бессмертный.

      Безсмертний Роман
      Кандидат в президенты Роман Бессмертный

      Он также отметил, что надо передавать полномочия и ресурсы местному самоуправлению, что система в секторе безопасности провалилась, а экономическая модель – неконкурентная.

      Проблема войны на Востоке не получает ответа. Если в ближайшие месяцы новоизбранный президент не сформирует соответствующих инициатив, мы получим войну между президентом и парламентом,
      – предположил кандидат в президенты.

      По словам Бессмертного, теперь он намерен баллотироваться в парламент и вести политическую силу, процедура регистрации которой как раз завершается.

      "Не верю, что Зеленский придет на дебаты с Порошенко. У него нет сформированных ответов, чтобы дискутировать", – заверил он.

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      И также рассказал, что не уверен, что его поддержка была бы плюсом для Анатолия Гриценко. Ведь когда происходит объединение, надо делать это вокруг определенных программных основ.

      "Когда я сравнил тексты наших программ, стало очевидно, что у нас есть немало разногласий относительно взглядов на будущее. Говорить о чем-то консерватору и либералу очень трудно", – подытожил политик.

       

      Смотрите видео полного интервью с кандидатом в президенты Романом Бессмертным:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Роман Бессмертный Фотоновости
      Источник: 24 канал
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