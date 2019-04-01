Зеленский может быть первым президентом, который сам захочет уйти, – Бессмертный
По результатам экзит-пола, кандидат в президенты Роман Бессмертный получил поддержку 0,1% украинских избирателей. Однако он готов работать и дальше и намерен повести свою политическую силу на предстоящих парламентских выборах.
Об этом в прямом эфире рассказал кандидат в президенты Роман Бессмертный.
Читайте также: Зеленскому не очень нужное президентство, возможно, он уже сожалеет, – соцпсихолог
О результатах экзит-пола
По его словам, те цифры, которые обнародовал экзит-пол в значительной мере определил фильм "Слуга народа". Ведь ключевая составляющая любых выборов, эмоциональная.
Ответ, почему мы так дорого платим каждый раз, лежит на поверхности. Ведь тот слой населения, который называется элитой и формирует мысли, очень узкий и молчаливый,
– пояснил политик.
И добавил, что причина в том, что на протяжении веков эту когорту всегда унижали.
Окончательные результаты экзит-пола
Кроме этого, кандидат в президенты отметил, что не знал большей травли, чем тогда, когда в 2005 году на выборах, будучи одним из лидером "Нашей Украины", признал победу конкурента. По мнению Бессмертного, особенность украинского политикума в том, что его представители не хотят признавать выбор народа.
Что известно о Бессмертном?
Украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Был вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы, руководителем фракции "Наша Украина" в ВРУ, а также послом Украины в Беларуси.
"Из пяти лидеров только Гриценко участвовал в дебатах. Те, кто общался примитивно, получили поддержку, те же, кто предлагал содержание – остались позади", – подчеркнул Бессмертный.
Про свой результат на выборах
Бессмертный заверил, что осознает свой результат на президентских выборах. "Понимаю, где мы чего-то достигли, а над чем еще нужно поработать", – добавил он.
Каждый раз мы выбираем между жизнью и смертью. И нужно привыкать, что политика, это – лишь одна составляющая нашей жизни, которая дает эмоциональную установку на определенные годы,
– подчеркнул политик.
Он также отметил, что обвинять социологов или экзит-пол – это постсоветский синдром. "Такое впечатление, что каждый раз мы машем молотом и бьем себя по голове. Важно сохранять спокойствие и не впадать в крайности", – уверен Безсмертный.
Читайте также: Зеленский и Порошенко – лидеры: результаты голосования военных ВСУ на Донбассе
"Очевидно, что в украинском обществе есть определенные стереотипы. Я не обвиняю никого в том, что меня не подавали в социологических опросах сразу после того, как я объявил о намерении баллотироваться. Не могу требовать от украинской политики больше, чем она может обеспечить", – прокомментировал кандидат в президенты.
Мы очень медленно меняемся, рожаем идеи и проводим реформы. Большинство государств на постсоветском пространстве институционально поменялись, мы же проходим этот путь очень трудно,
– убежден Бессмертный.
И объяснил, что причиной является то, что институциональная модель, заложенная Конституцией, заставляет выбирать между жизнью и смертью. А также отметил, что президент сейчас обладает чрезмерными полномочиями, хотя в Украине – парламентско-президентская республика.
О втором туре, своих политических планах и Гриценко
По мнению политика, Зеленский может быть первым президентом, который сам захочет уйти. Или же его просто сделают таким как и всех предыдущих руководителей государства. Во втором туре будет очень сложная борьба с выбрасыванием большого количества неприятного компромата, убежден Бессмертный.
Кандидат в президенты Роман Бессмертный
Он также отметил, что надо передавать полномочия и ресурсы местному самоуправлению, что система в секторе безопасности провалилась, а экономическая модель – неконкурентная.
Проблема войны на Востоке не получает ответа. Если в ближайшие месяцы новоизбранный президент не сформирует соответствующих инициатив, мы получим войну между президентом и парламентом,
– предположил кандидат в президенты.
По словам Бессмертного, теперь он намерен баллотироваться в парламент и вести политическую силу, процедура регистрации которой как раз завершается.
"Не верю, что Зеленский придет на дебаты с Порошенко. У него нет сформированных ответов, чтобы дискутировать", – заверил он.
Читайте также: Почему Зеленского нельзя сравнивать с Рейганом: ответ эксперта
И также рассказал, что не уверен, что его поддержка была бы плюсом для Анатолия Гриценко. Ведь когда происходит объединение, надо делать это вокруг определенных программных основ.
"Когда я сравнил тексты наших программ, стало очевидно, что у нас есть немало разногласий относительно взглядов на будущее. Говорить о чем-то консерватору и либералу очень трудно", – подытожил политик.
Смотрите видео полного интервью с кандидатом в президенты Романом Бессмертным: