Зеленский и Порошенко – лидеры: результаты голосования военных ВСУ на Донбассе
Военные Вооруженных сил Украины имели возможность проголосовать на президентских выборах на специальных избирательных участках в зоне ООС. Наибольшую поддержку среди защитников получил Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Предварительные результаты голосования военных с 49-го округа Донецкой области обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов.
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На трех специальных участках проголосовали 1276 бойцов Вооруженных сил. Всего в списках было 1363 избирателя.
За кого проголосовали военные на Донбассе:
- Владимир Зеленский – 517 бойцов;
- Петр Порошенко – 470 бойцов;
- Олег Ляшко – 52 бойца;
- Руслан Кошулинский – 46 бойцов;
- Юлия Тимошенко – 38 бойцов;
- Анатолий Гриценко – 29 бойцов;
- Игорь Смешко – 28 бойцов;
- Александр Вилкул – 13 бойцов;
- Юрий Бойко – 12 бойцов;
- Юрий Тимошенко – 4 бойца;
Цифры показывают, что в ВСУ очень разное видение о том, кто может быть главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях,
– отметил Бутусов.
Он добавил, что если на фронте есть военные, которые поддерживают прокремлевских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула, то работа с личным составом в этих подразделениях провалена.
"Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились. Это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а про Украину, Россию, войну с ними на службе разговоров не вели. И они проголосовали, не чувствуя никакой вины, и не опасаясь, что для кого-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра в отношении Юрия Тимошенко тоже показательна – очевидно, что аватары голосовали", – подытожил журналист.
Как голосовали военные на Донбассе: видео
В голосовании на выборах президента приняли участие почти 19 миллионов граждан. Не пришли на выборы около 11 миллионов. В целом, явка избирателей по Украине составила 63,48%.
Какой была явка на президентских выборах в Украине
Подсчет официальных результатов выборов президента Украины:
- Владимир Зеленский – 30,27%
- Петр Порошенко – 16,52%
- Юлия Тимошенко – 13,08%
- Юрий Бойко – 11,52%
- Анатолий Гриценко – 7,11%.
Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола?
Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.
Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.
Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины