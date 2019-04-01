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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Зеленский и Порошенко – лидеры: результаты голосования военных ВСУ на Донбассе

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      Бойцы ВСУ на Донбассе больше всего отдали свои голоса за Зеленского и Порошенко
      Бойцы ВСУ на Донбассе больше всего отдали свои голоса за Зеленского и Порошенко / Фото из открытых источников

      Военные Вооруженных сил Украины имели возможность проголосовать на президентских выборах на специальных избирательных участках в зоне ООС. Наибольшую поддержку среди защитников получил Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

      Предварительные результаты голосования военных с 49-го округа Донецкой области обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов.

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      На трех специальных участках проголосовали 1276 бойцов Вооруженных сил. Всего в списках было 1363 избирателя.

      За кого проголосовали военные на Донбассе:

      1. Владимир Зеленский – 517 бойцов;
      2. Петр Порошенко – 470 бойцов;
      3. Олег Ляшко – 52 бойца;
      4. Руслан Кошулинский – 46 бойцов;
      5. Юлия Тимошенко – 38 бойцов;
      6. Анатолий Гриценко – 29 бойцов;
      7. Игорь Смешко – 28 бойцов;
      8. Александр Вилкул – 13 бойцов;
      9. Юрий Бойко – 12 бойцов;
      10. Юрий Тимошенко – 4 бойца;

      Цифры показывают, что в ВСУ очень разное видение о том, кто может быть главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях,
      – отметил Бутусов.

      Он добавил, что если на фронте есть военные, которые поддерживают прокремлевских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула, то работа с личным составом в этих подразделениях провалена.

      "Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились. Это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а про Украину, Россию, войну с ними на службе разговоров не вели. И они проголосовали, не чувствуя никакой вины, и не опасаясь, что для кого-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра в отношении Юрия Тимошенко тоже показательна – очевидно, что аватары голосовали", – подытожил журналист.

      Как голосовали военные на Донбассе: видео

      В голосовании на выборах президента приняли участие почти 19 миллионов граждан. Не пришли на выборы около 11 миллионов. В целом, явка избирателей по Украине составила 63,48%.

      Какой была явка на президентских выборах в Украине

      Подсчет официальных результатов выборов президента Украины:

      1. Владимир Зеленский – 30,27%
      2. Петр Порошенко – 16,52%
      3. Юлия Тимошенко – 13,08%
      4. Юрий Бойко – 11,52%
      5. Анатолий Гриценко – 7,11%.

      Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола?
      Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

      Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.

      Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

       

       

       

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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