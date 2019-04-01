Зеленский и Порошенко – лидеры: результаты голосования военных ВСУ на Донбассе

Военные Вооруженных сил Украины имели возможность проголосовать на президентских выборах на специальных избирательных участках в зоне ООС. Наибольшую поддержку среди защитников получил Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Предварительные результаты голосования военных с 49-го округа Донецкой области обнародовал украинский журналист Юрий Бутусов.

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На трех специальных участках проголосовали 1276 бойцов Вооруженных сил. Всего в списках было 1363 избирателя.

За кого проголосовали военные на Донбассе:

Владимир Зеленский – 517 бойцов; Петр Порошенко – 470 бойцов; Олег Ляшко – 52 бойца; Руслан Кошулинский – 46 бойцов; Юлия Тимошенко – 38 бойцов; Анатолий Гриценко – 29 бойцов; Игорь Смешко – 28 бойцов; Александр Вилкул – 13 бойцов; Юрий Бойко – 12 бойцов; Юрий Тимошенко – 4 бойца;

Цифры показывают, что в ВСУ очень разное видение о том, кто может быть главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях,

– отметил Бутусов.

Он добавил, что если на фронте есть военные, которые поддерживают прокремлевских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула, то работа с личным составом в этих подразделениях провалена.

"Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились. Это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а про Украину, Россию, войну с ними на службе разговоров не вели. И они проголосовали, не чувствуя никакой вины, и не опасаясь, что для кого-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра в отношении Юрия Тимошенко тоже показательна – очевидно, что аватары голосовали", – подытожил журналист.

Как голосовали военные на Донбассе: видео

В голосовании на выборах президента приняли участие почти 19 миллионов граждан. Не пришли на выборы около 11 миллионов. В целом, явка избирателей по Украине составила 63,48%.

Какой была явка на президентских выборах в Украине

Подсчет официальных результатов выборов президента Украины:

Владимир Зеленский – 30,27% Петр Порошенко – 16,52% Юлия Тимошенко – 13,08% Юрий Бойко – 11,52% Анатолий Гриценко – 7,11%.

Кто выходит во второй тур по результатам экзит-пола?

Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.



Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.



Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины