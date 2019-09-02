Почему выгодно инвестировать в элитную недвижимость

Почему выгодно инвестировать в дорогой сегмент недвижимости и в каких городах мира доходность от аренды такого имущества выросла больше всего.

По данным международного сервиса по недвижимости Savills, по итогам первого полугодия 2019 года доходность от аренды жилья премиум-класса выросла на 0,9%. В среднегодовом эквиваленте этот показатель может составить 1,3%.

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Аналитики объясняют, что это впервые за 5 лет (с 2014) средняя доходность от аренды элитной недвижимости демонстрирует рост благодаря тому, что в основном стабилизировались цены на жилую недвижимость.

За год рост стоимости жилья замедлился до 0,7%, а это, в свою очередь, повлияло на арендную недвижимость и повысило ее до 3,2% годовых.

Где в мире выгоднее всего сдавать жилье в аренду? Цифры свидетельствуют, что за последние полгода больше всего доходность выросла в Лос-Анджелесе – 5,2%.

Похожая ситуация в Берлине – за полгода здесь также наблюдался заметный рост среднего значения ставок аренды. Правда, от начала 2019 в столице Германии также прибавила в цене стоимость жилой недвижимости, поэтому доходность аренды элитного жилья осталась на уровне 3,1%.



Стоимость жилой недвижимости в Берлине выросла в цене / Фото: savills.com

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