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      Чому вигідно інвестувати в елітну нерухомість

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      Прибутковість від оренди елітної нерухомості зростає
      Прибутковість від оренди елітної нерухомості зростає / million-wallpapers

      Чому вигідно інвестувати в дорогий сегмент нерухомості і в яких містах світу прибутковість від оренди такого майна зросла найбільше.

      За даними міжнародного сервісу з нерухомості Savills, за підсумками першого півріччя 2019 року прибутковість від оренди житла преміум-класу зросла на 0,9%. В середньорічному еквіваленті цей показник може сягнути 1,3%.

      Дізнайтесь більше: Вілла, замок або острів: Airbnb запускає сервіс оренди VIP-житла

      Аналітики пояснюють, що це вперше за 5 років (з 2014) середня прибутковість від оренди елітної нерухомості демонструє зростання завдяки тому, що здебільшого стабілізувались ціни на житлову нерухомість.

      За рік зростання вартості житла сповільнилося до 0,7%, а це, в свою чергу, вплинуло на орендну нерухомість і підвищило її до 3,2% річних.

      Де у світі найвигідніше здавати житло в оренду? Цифри свідчать, що за останні півроку найбільше прибутковість зросла у Лос-Анджелесі – 5,2%.

      Схожа ситуація у Берліні – за півроку тут також спостерігалося помітне зростання середнього значення ставок оренди. Щоправда, від початку 2019 у столиці Німеччини також додала в ціні вартість житлової нерухомості, тому прибутковість оренди елітного житла залишилася на рівні 3,1%.

      Берлін панорама оренда нерухомості
      Вартість житлової нерухомості у Берліні зросла у ціні / Фото: savills.com

      Дивіться, які елітні апартаменти здають в оренду у Києві – ціни на них вражають.

      До теми: Замість елітного житла в Києві потенційні покупці купуватимуть котеджі за містом

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      Теги: Елітна нерухомість Оренда нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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