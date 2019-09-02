Чому вигідно інвестувати в елітну нерухомість

Чому вигідно інвестувати в дорогий сегмент нерухомості і в яких містах світу прибутковість від оренди такого майна зросла найбільше.

За даними міжнародного сервісу з нерухомості Savills, за підсумками першого півріччя 2019 року прибутковість від оренди житла преміум-класу зросла на 0,9%. В середньорічному еквіваленті цей показник може сягнути 1,3%.

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Аналітики пояснюють, що це вперше за 5 років (з 2014) середня прибутковість від оренди елітної нерухомості демонструє зростання завдяки тому, що здебільшого стабілізувались ціни на житлову нерухомість.

За рік зростання вартості житла сповільнилося до 0,7%, а це, в свою чергу, вплинуло на орендну нерухомість і підвищило її до 3,2% річних.

Де у світі найвигідніше здавати житло в оренду? Цифри свідчать, що за останні півроку найбільше прибутковість зросла у Лос-Анджелесі – 5,2%.

Схожа ситуація у Берліні – за півроку тут також спостерігалося помітне зростання середнього значення ставок оренди. Щоправда, від початку 2019 у столиці Німеччини також додала в ціні вартість житлової нерухомості, тому прибутковість оренди елітного житла залишилася на рівні 3,1%.



Вартість житлової нерухомості у Берліні зросла у ціні / Фото: savills.com

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