Вілла, замок або острів: Airbnb запускає сервіс оренди VIP-житла

Популярний серед мандрівників сервіс короткотривалої оренди житла Airbnb запустив новий додаток Airbnb Luxe, за допомогою якого можна виняйняти елітні маєтки, замок і навіть острів.

Airbnb, назва якого розшифровується як "надувний матрац і сніданок" (AirBed and Breakfast) запустив новий сервіс, який не обмежується лише ліжкомісцем та їжею, пише Bloomberg.

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Зараз тут можна вибрати з понад 2000 варіантів елітних апартаментів. Серед найекстравагантніших пропозицій для багатіїв: вишукані пентхауси, середньовічні замки та навіть острів.



Замок у Франції, який можна орендувати на Airbnb

Середня ціна за тиждень проживання у помешканнях, які доступні для бронювання через цей додаток становить 14 000 доларів США. Хоча є й набагато дорожчі пропозиції.



Розкішні апартаменти доступні для оренди на Airbnb

Острів за мільйон

Наприклад, якщо у вас є зайвий мільйон доларів, ви запросто можете дозволити собі орендувати на тиждень цілий острів в Тихому океані.

Ніч на острові Нукутепіпі, що у Французькій Полінезії, обійдеться у майже 150 тисяч доларів США. Тут у вашому розпорядженні буде 21 спальня, 25 ванн та півсотні осіб обслуговуючого персоналу.

Як виглядає острів, доступний для оренди на Airbnb: дивіться фото

Люди ростуть разом з Airbnb. Хтось, хто у свої 20 орендував кімнату за 100 доларів за ніч сьогодні виріс і може захотіти жити в квартирі за 1000 доларів,

– прокоментував появу нового сервісу маркетинг-директор люксового напрямку Airbnb Ішан Поннадурай.

Експерти роблять висновок, що Airbnb Luxe – це по суті ребрендинг канадської компанії Luxury Retreats, яку Airbnb придбала у 2017 приблизно за 300 мільйонів доларів США.

Для фанатів фільму про "Месників" віднедавна на Airbnb доступна хатина Тоні Старка.