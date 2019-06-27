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      Вілла, замок або острів: Airbnb запускає сервіс оренди VIP-житла

      91 Читать новость на русском
      Airbnb запустив сервіс оренди елітних апартаментів Airbnb Luxe
      Airbnb запустив сервіс оренди елітних апартаментів Airbnb Luxe / airbnb.com

      Популярний серед мандрівників сервіс короткотривалої оренди житла Airbnb запустив новий додаток Airbnb Luxe, за допомогою якого можна виняйняти елітні маєтки, замок і навіть острів.

      Airbnb, назва якого розшифровується як "надувний матрац і сніданок" (AirBed and Breakfast) запустив новий сервіс, який не обмежується лише ліжкомісцем та їжею, пише Bloomberg.

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      Зараз тут можна вибрати з понад 2000 варіантів елітних апартаментів. Серед найекстравагантніших пропозицій для багатіїв: вишукані пентхауси, середньовічні замки та навіть острів.

      Замок Франція Airbnb
      Замок у Франції, який можна орендувати на Airbnb

      Середня ціна за тиждень проживання у помешканнях, які доступні для бронювання через цей додаток становить 14 000 доларів США. Хоча є й набагато дорожчі пропозиції.

      Airbnb апартаменти замок розкіш
      Розкішні апартаменти доступні для оренди на Airbnb

      Острів за мільйон

      Наприклад, якщо у вас є зайвий мільйон доларів, ви запросто можете дозволити собі орендувати на тиждень цілий острів в Тихому океані.

      Ніч на острові Нукутепіпі, що у Французькій Полінезії, обійдеться у майже 150 тисяч доларів США. Тут у вашому розпорядженні буде 21 спальня, 25 ванн та півсотні осіб обслуговуючого персоналу.

      Як виглядає острів, доступний для оренди на Airbnb: дивіться фото

      Люди ростуть разом з Airbnb. Хтось, хто у свої 20 орендував кімнату за 100 доларів за ніч сьогодні виріс і може захотіти жити в квартирі за 1000 доларів,
      – прокоментував появу нового сервісу маркетинг-директор люксового напрямку Airbnb Ішан Поннадурай.

      Експерти роблять висновок, що Airbnb Luxe – це по суті ребрендинг канадської компанії Luxury Retreats, яку Airbnb придбала у 2017 приблизно за 300 мільйонів доларів США.

      Для фанатів фільму про "Месників" віднедавна на Airbnb доступна хатина Тоні Старка.

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      Теги: Елітна нерухомість Новини нерухомості Гроші Новини нерухомості світу Подорожі Відпочинок Відпочинок VIP Оренда нерухомості
      Джерело: 24 канал
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